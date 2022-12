Pottenbrekersteam organiseert tweede Santa Claus Fun Run & Walking: Hopen op een dorp vol kerstmannen

Het Vlamertings Pottenbrekersteam organiseert op 26 december voor de tweede keer een Santa Claus Fun Run. De afstand kan ook al wandelend afgelegd worden. Iedere deelnemer krijgt een kerstmanpak. Een dorp vol kerstmannen en -vrouwen: dat wordt een fraai spektakel. Doe dus mee, of kom minstens kijken!

“Het idee ontstond in 2019, toen we vernamen dat de Santa Run in Ieper ermee ophield”, zegt Yeannick Deberdt. “We dachten: laten we dat eens in Vlamertinge proberen. We hoopten op 300 deelnemers, het werden er 478”, zegt Didier Declerck. “We wisten meteen dat het niet bij die ene keer zou blijven. Maar toen kwam corona en moesten we de edities van 2020 en 2021 annuleren”, vervolgt Nancy Verschuere.

“We hadden ondertussen wel de tijd om verdere plannen te smeden”, gaat Marc Devroedt verder. “Zo kwamen we op het idee om dit jaar een KidsRun te organiseren, waarbij alle kinderen tot 12 jaar rond het voetbalterrein van KSK Vlamertinge lopen; die run begint om 16 uur. Nog een nieuwigheid is dat we nu volop wandelaars aanmoedigen om deel te nemen. In 2019 wandelden er maar een 60-tal mee, omdat het eerder de bedoeling was om er enkel een Fun Run van te maken. Maar op aanvraag van vooral Vlamertingenaars zijn nu ook wandelaars meer dan welkom!”

Iedere deelnemer krijgt een kerstmanpak en kan gekleed als kerstman of kerstvrouw het 6,5 kilometer lange parcours doorheen de wijken en het dorp afleggen. Onderweg is er ook deze keer randanimatie zijn, en ook nu zal het parcours verlicht zijn.

“De opbrengst gaat opnieuw naar goede doelen”, aldus Gisèle Deschrevel. “Dit jaar komen Autisme Westhoek, Het Vlot Ieper en de animatie van het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Gasthuis uit Poperinge aan de beurt. Daarom zijn we nog op zoek naar sponsors; die kunnen een bijdrage storten op rekeningnummer BE92 0682 4621 4723, op naam van het Pottenbrekersteam. Ook spullen voor in de goodie bags zijn welkom. We kunnen ook dit jaar op de medewerking van KSK Vlamertinge en de Westhoek Turnkring rekenen. Van beide verenigingen mogen we de kleedkamers en douches gebruiken.”

Praktische info

Het afhalen van de kerstmanpakken en de borstnummers kan vanaf 15 tot 17 uur in de kantine van de voetbalclub. Iedere deelnemer kan na de run of wandeling een goodie bag afhalen in de cafétaria van de turnkring. Inschrijven doe je door een mail te sturen met vermelding van het aantal ‘kids’ of ‘volwassenen’, hun namen, geboortedatum en adres. Daarna krijg je automatisch een mail met alle verdere info. Deelnemen kost 8 euro (tot 12 jaar) en 12 euro voor de volwassenen. Ook kandidaat-sponsors kunnen een mail sturen naar hetzelfde adres voor meer info.

pottenbrekersteam@gmail.com