Pottenbrekersteam organiseerde tweede Santa Claus Fun Run: “Meer dan 300 kerstmannen en kerstvrouwen”

Op tweede kerstdag namen meer dan 300 kerstmannen en -vrouwen deel aan de tweede Santa Claus Run door de straten van Vlamertinge. De Santa Claus Fun Run werd georganiseerd door het Pottenbrekersteam.

“Het idee om een kerstmannen en -vrouwenloop te organiseren, ontstond in 2019 toen we hoorden dat de kerstloop in Ieper ophield te bestaan”, vertelt medeorganisator Yeannick Deberdt. “Voor ons was dit een ideale gelegenheid om een kerstloop in ons Vlamertinge te organiseren. Tijdens die eerste editie in 2019 hoopten we op 300 deelnemers, het werden er 478. We wisten meteen dat het niet bij die ene keer zou blijven. Maar toen kwam corona en moesten we de edities van 2020 en 2021 annuleren. Dit jaar konden we de tweede editie organiseren. Met meer dan 300 deelnemers zijn we meer dan tevreden.”

6,5 km

“De deelnemers konden hun kerstman- en kerstvrouwpakken tussen 15 en 17 uur in de kantine van voetbalploeg Vlamertinge afhalen. De start werd gegeven om 17.30 uur. Elke deelnemer legde het 6,5 kilometer lange parcours doorheen de wijken en het dorp af. Onderweg was er deze keer ook randanimatie. Achteraf was er voor elke deelnemer een goed gevulde goodiebag. “De opbrengst gaat opnieuw naar goede doelen. Dit jaar zijn dit Autisme Westhoek, Het Vlot Ieper en de animatie van het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Gasthuis uit Poperinge”, aldus medeorganisator Marc Devroedt. (EG)