Poperings festival Bal-à-Deuse viert 10de verjaardag op nieuwe festivallocatie

Het Poperingse festival Bal-à-Deuse is deze zomer aan hun tiende editie toe en die wordt gevierd op een nieuwe locatie. Voor het eerst wordt het festival binnen de ring van Poperinge georganiseerd. Na twee zomers zonder festivals zet Bal-à-Deuse zich op 22 en 23 juli 2022 terug op de regionale festivalkaart.

Met BLUAI, PINGPONGCLUB, en M. CHUZI maakt Bal-à-Deuse de eerste namen bekend voor deze zomer en zet daarmee direct de toon voor een jonge en uitdagende programmatie voor hun festival op 22 en 23 juli. “Drie jonge bands met uiteenlopende stijlen, een bewuste keuze van de organisatie. We mikken op jongeren en muziekliefhebbers en schuwen niet weg om ook aanstormend talent een podium te bieden”, zegt Seppe Vanden Broeck van Bal-à-Deuse.

“Een naam die in het oog springt is BLUAI, een jonge, all-female, band uit het Waasland die eerder dit jaar nog als winnaar werd gekroond bij De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Maar ook de Kortrijkse indieband PINGPONGCLUB en de Brusselse afrogroove sauciers van M.CHUZI zijn geen onbekenden. Beide bands waren respectievelijk finalist en laureaat van muziekconcours Sound Track.”

Festivalweide langs Casselstraat

“Voor het eerst wordt het festival binnen de ring van Poperinge georganiseerd. Met een nieuwe festivallocatie op een boogscheut van het stadscentrum, verhoogt Bal-à-Deuse het publiekscomfort en de bereikbaarheid.

De festivalweide langs de Casselstraat bevindt zich op wandelafstand van het station waardoor festivalgangers die van ver komen, er ook vlotter kunnen geraken”, aldus Seppe. Bal-à-Deuse kan deze zomer eindelijk zijn tiende editie vieren.

In 2020 kon het voorziene festival niet doorgaan door de coronapandemie en ook in 2021 was het voor de organisatie niet mogelijk om het festival te organiseren zoals andere jaren. Een alternatief was er in 2020 niet, maar in 2021 wilde het team achter Bal-à-Deuse sowieso iets op poten zetten en zo kwam de zomerbar Bar-Bàr tot stand.

De locatie voor de zomerbar werd een weide van 10.000 vierkante meter langs de Casselstraat en dat wordt nu de uitvalsbasis van het festival Bal-à-Deuse.

“Met de pop-up bar in festivalsfeer konden we de stilte even doorbreken. Nu haast alle coronamaatregelen zijn weggevallen, gaat we weer voor een volwaardig festival op 22 en 23 juli.”

