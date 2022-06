Poperinge zoekt de beste picon van de Westhoek

De eerste week van september wordt er een om naar uit te kijken. Vzw Ondernemen@hoppeland en de stad Poperinge organiseren de Week van de Commerce, met als afsluiter een Feest van Reuzen en Picon op zondag 4 september.

Iedereen die zelf picon maakt kan zich inschrijven voor een eigen kraampje tijdens het feest. Bezoekers kunnen proeven en stemmen op hun favoriet, een professionele jury deelt prijzen uit.

Picon is een van de meest geliefde aperitiefdranken in de Westhoek. Van zodra de zon zich laat zien, staat de picon te blinken in de koelkast. Veel families en horeca-uitbaters maken hun eigen picon en beweren dat die de beste is.

Op het Feest van Reuzen en Picon kunnen zij hun picon laten degusteren door het grote publiek. Bezoekers kiezen een publiekslieveling, maar ook een professionele jury komt de picons beoordelen.

Is jouw zelfgemaakte picon de beste en ben je vrij op 4 september? Schrijf je in op de interesselijst via www.poperinge.be, binnenkort ontvang je alle praktische afspraken en kan je je definitief inschrijven. De enige voorwaarden zijn dat je picon huisgemaakt is, of zo is ontstaan. Het moet een eigen recept zijn, maar dat mag je natuurlijk geheim houden. Gecommercialiseerde producten zijn ook welkom, maar enkel uit de Vlaamse en Franse Westhoek.

Reuzen op bezoek

“Tijdens het feest komt er letterlijk hoog bezoek uit Noord-Frankrijk. Een 15-tal reuzen maakt de oversteek naar de Hoppestad. Onder andere Jérôme le Meunier uit Boeschepe, Jacobus uit Steenvoorde, Babe Tisje en Zoon Tisje uit Haezebrouck maken onder begeleiding van de harmonie een tocht door het stadscentrum. De tocht eindigt met een reuzenontmoeting op de Grote Markt”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Week van de Commerce

Het Feest van Reuzen en Picon is de afsluiter van de Week van de Commerce, die op 1 september van start gaat met de awarduitreiking ‘Kei van een Ondernemer’. Op vrijdag 2 september krijg je de eindejaarscollecties van de Poperingse modezaken te zien tijdens de modeshow, Catwalk bis. Op zaterdag volgt een kidsnamiddag met ‘s avonds een comedyshow waarop onder andere Ygor uit Poperinge en David Galle te gast zijn. Het hele weekend zijn er verschillende acties en koopjes bij de handelaars in het centrum. Klanten maken via de Pop.pas kans op een ballonvaart boven de stad.