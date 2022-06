Poperinge zet shoppers in de bloemetjes, Keikopbraderie van donderdag 23 tot en met zondag 26 juni in centrumstraten

De zomer wordt komend weekend op gang getrokken met de Keikopbraderie. Van donderdag 23 tot en met zondag 26 juni zijn er koopjes bij de lokale handelaars. Op zaterdag en zondagnamiddag is er een springkastelendorp op de Grote Markt. De focus van de Keikopbraderie ligt traditioneel op zondag.

“De Keikopbraderie is een vaste waarde in het evenementenaanbod in Poperinge. Wie wil genieten van de eerste koopjes voor de solden, graag een terrasje doet of gewoon een gezellige namiddag wil beleven, kan terecht op de Keikopbraderie. Samen met de straatanimatie en activiteiten voor de kinderen heb je het ideale recept voor een leuke gezinsuitstap. Het is altijd gezellig druk in de winkelstraten” , zegt deskundige lokale economie Lennert Coutigny.

“Het centrum wordt op zondag in de namiddag autovrij gemaakt. Daarnaast komen er kraampjes en tal van animatie in de winkelstraten, Grote Markt en Paardenmarkt.

De Poperingse Keikopbraderie staat dit jaar in het teken van de bloem. De vzw Ondernemen@Hoppeland geeft 1.000 bloemenplantjes weg aan alle shoppers in het centrum.

“Er worden 1.000 vouchers verdeeld bij de horeca en winkels die liggen binnen het parcours. Na aankoop mag de uitbater een voucher meegeven met de klant. Met deze voucher kan de klant een gratis bloem gaan afhalen aan de bloemenchalet op de Paardenmarkt. Op deze manier willen we de klanten extra in de bloemetjes zetten”, vertelt Lennert.

Op zondag worden er in de winkelstraten 40 kleurrijke kunstbloemen van 1,80 meter hoog geplaatst om het centrum extra op te fleuren. “Er wordt ook straatanimatie voorzien in het thema van de bloem. Zo zal je een wandelende sprookjesboom en verschillende levende bloemen op stelten zien rondwandelen. De kinderen kunnen bloemen in hun haar laten vlechten in een kunstzinnig kapsalon.

Krijtstraat

In de Guido Gezellestraat, de straat tussen de Grote Markt en Paardenmarkt, wordt een krijtstraat ingericht voor de kinderen. “Samen met begeleiders van Chiro Reningelst kunnen kinderen de volledige Guido Gezellestraat inkleuren met stoepkrijt. Krijten is een leuke activiteit waar je snel een mooi resultaat mee kunt krijgen. Met stoepkrijt kunnen de kinderen hun fantasie de vrije loop laten gaan”, zegt Lennert.

“We willen zo veel mogelijk bloemen zien verschijnen op straat. Op deze manier helpt het jonge geweld mee om het centrum volledig om te toveren in de bloemensfeer. Daarnaast kunnen ze ook genieten van een heerlijke suikerspin.” Je uitleven in de krijtstraat kan op zondag 26 juni tussen 14 en 18 uur. Als kers op de taart kunnen de bezoekers van de Keikopbraderie een mooie foto maken aan de Flower Wall op de Paardenmarkt.”

Webshops

Het hele weekend zetten de winkels en horeca hun deuren wagenwijd open. “Op zondag zijn de meeste winkels geopend in de namiddag. Ook enkele handelaars die buiten het centrum gelegen zijn, zakken met een kraampje af naar het centrum. De Keikopbraderie is ook het ideale moment voor ondernemers die enkel een webshop hebben”, vertelt Lennert.

“Met een kraampje in de winkelstraat kunnen ze het grote publiek leren kennismaken met hun producten. Via deze weg krijgt de ondernemer misschien de smaak te pakken om te starten met een fysieke winkel of pop-up. Hoe meer de straten gevuld zijn, hoe meer beleving!”

Helikoptervlucht

Vorig jaar werd de Keikopbraderie in een light versie georganiseerd. “Eind mei 2021 werd pas duidelijk dat braderieën werden toegelaten, hetzij in een light versie. Dit jaar willen we er graag een spetterende editie van maken. Het is ondertussen al geleden van 2019 dat de braderie in z’n volwaardige vorm kon doorgaan.”

Tijdens deze editie wordt een Pop. pas actie gekoppeld aan de Keikopbraderie. “Drie winnaars vliegen op zondag 26 juni de lucht in met een helikopter. Zo vliegen de winnaars boven de Hoppestad, een ervaring om nooit te vergeten. Wie zijn Pop. pas scant tussen maandag 20 en vrijdag 24 juni én 75 Pop. punten inruilt, maakt kans om bij de gelukkigen te horen. Shoppen en scannen is dus de boodschap.”