Pop-up Fairplace haalt ‘Speelgoed van het jaar’ naar Kortrijk

Christophe Toye van de webshop www.fairplace.be opent op 18 november een pop-up shop rond Sinterklaas en Kerst et tal van nieuw duurzaam speelgoed.

De webwinkel www.fairplace.be huist al 3 jaar in de Rijselsestraat 23 in Kortrijk. De webshop heeft een uitgebreide collectie van bijna 1.000 stuks duurzaam speelgoed: dat is eco-gelabeld speelgoed, fairtrade, STEM- en educatief speelgoed, open-end speelgoed, en meer. Sedert de zomer is het gelijkvloers van de zaak ingenomen door een showroom voor aankopers van speelgoed en een afhaalpunt voor onlineklanten, inclusief de 20 lopende meter etalage. “De weg lag open om er dit najaar een pop-up -shop te organiseren voor Sinterklaas en Kerst. Voor onze pop-up Fairplace haalden we speelgoedartikelen in huis die dit jaar het label ‘Speelgoed van het jaar’ kregen. Zo is er onder meer gerecycleerd Playmobil-materiaal met een regenwoud, houten reddingsvest en reddingsloep en een grote keuze aan kabouterplankjes in echt hout. Het is modern verantwoord speelgoed, zorgvuldig geselecteerd op speelwaarde, veiligheid en duurzaamheid”, zegt medezaakvoerder Christophe Toye.

Stapelstenen

Enkele nieuwe soorten speelgoedmateriaal vallen op. Zo is er het Colour Me crayons pakket met huidskleurkrijtjes. “Het zijn vegan crayons: 12 wascostiftjes in alle verschillende huidskleuren om de diversiteit te vieren. Want we zijn meer dan alleen perzik of bruin”, aldus Christophe. Ook opvallend en populair zijn de Stapelstenen van Stapelstein. “Het doet kinderen bewegen, wat belangrijk is voor hun motoriek. De educatieve stapelstenen kunnen gebruikt worden in een parcours of om je evenwicht te oefenen. En het is ‘open-end’ speelgoed: er zijn geen doelen of verwachtingen”, duidt Christophe. “Het zijn evengoed kommetjes waar je knikkers kan in ronddraaien of blokken om te stapelen. Geen regels, geen druk, geen juiste oplossingen. Het enige doel is oneindig veel speelplezier creëren. En laat dat nu net de missie zijn van Fairplace.”

De pop-up-shop Fairplace start vrijdag 18 november en loopt op 19, 20, 25, 26 en 27 november. In december is dat op 2, 3, 4, 16, 17 en 18 december. Op vrijdag en zaterdag open van 10 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur.