Pommelien en Noordkaap muzikale headliners tijdens Waregem Koerse Feesten

Het programma voor de feestweek van Waregem Koerse, van 24 tot 30 augustus, is bekend. Alle traditionele elementen zijn opnieuw van de partij, maar de organisatie wil de feesten nog toegankelijker maken.

Met een panelgesprek in de Schakelbox van cultuurcentrum De Schakel werd donderdagavond het programma van de Waregem Koerse Feesten, die dit jaar van 24 tot 30 augustus plaatsvinden, voorgesteld aan pers en partners.

Koetsentocht

Al beginnen de feesten eigenlijk iets vroeger: zoals gewoonlijk vindt op 20 augustus de Koetsentocht plaats. Die is aan zijn 25ste editie toe. “De tocht is een hoogdag voor meer dan honderd personen met een beperking en hun begeleiders uit Waregem”, zegt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V).

Op donderdag 24 augustus is het dan echt zover. Geen Waregem Koerse Feesten zonder foor. “Het schepencollege geeft het traditionele startschot om 18 uur. Daarna volgen een portie gratis oliebollen en een kwartier gratis kermis voor iedereen”, zegt Iacopucci. “Nog wat later is er de steepleworp, waarbij de burgemeester en schepenen pluchen paardjes, beertjes en popjes naar beneden gooien.”

Take Off

Zoals altijd is er een blikvanger, een speciale attractie die de kermis kleurt. Dit jaar is dat de Take Off, een soort draaischijf met daarop vier gondels die elk nog eens om hun eigen as draaien.

“Je mag er zeker van zijn dat de g-krachten stevig op de kermisgangers zullen inwerken”, zegt foorkamer Guido Herman. Hij fungeert als aanspreekpunt voor de stad. “We zijn altijd blij als we naar Waregem mogen komen. Niet elke stad is even gastvrij. Hier wordt er veel moeite voor ons gedaan. Het is een niet te evenaren gevoel.”

Prikkelarm foormoment

Nieuw is ook dat er een prikkelarm foormoment plaatsvindt, op donderdagnamiddag van 16 tot 18 uur, voor de officiële opening. “De molens draaien trager, is er minder licht en het geluid staat stil. Zo kunnen we iedereen verwelkomen op de kermis”, zegt Herman.

Het is niet de enige manier waarop Waregem Koerse werk maakt van toegankelijkheid. In samenwerking met het Vlaams expertisecentrum Inter bekeek de stad welke inspanningen gedaan moeten worden om de feesten voor iedereen vlot toegankelijk te maken.

“Het gaat niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook sociaal en digitaal”, legt voorzitter, ereburger en paralympisch kampioen Michèle George uit. Zo zal er op de Seniorensteeple en de Nacht van de Humor een hooroplossing zijn voor mensen die slechthorend zijn.

Nacht van de Humor

De Seniorensteeple, het gratis evenement op donderdag voor alle Waregemse plussers, en de Nacht van de Humor op vrijdagavond zijn klassiekers op het programma. Bij het komisch event van Unizo kunnen de gasten genieten van optredens door Bas Birker, Dennis Nowé, Han Solo, Vincent Voeten, Stijn Vandermeeren en Tim Loobuyck.

Op zaterdag en zondag is cultuur het codewoord. Er is het gezellige familie-evenement De Kleinste Steeple en het multicultureel festival Mabatobato. Op zaterdagavond geven Crooked Steps, Noordkaap, Gestapo Knallmusik en dj Gunther D het beste van zichzelf tijdens Waregem Koerse Music in het stadspark Baron Casier.

Hoedenverkiezing

Na de traditionele jaarmarkt op maandag keert Waregem Koerse Music terug. Rijzende ster Pommelien Thijs, bekend van #LikeMe en Knokke Off, komt er haar allereerste album voorstellen. De tweede headliner wordt later bekendgemaakt, afsluiten om 23 uur doen Studio Brussel-dj Skyve en presentatrice Flo Windey.

Op dinsdag 29 augustus breekt de hippische hoogdag aan. Tienduizenden toeschouwers trekken dan naar de Gaverbeekhippodroom voor Waregem Koerse, het grootste eendaagse sportevenement in België.

Ondernemer Willy Naessens is eveneens van de partij met zijn jaarlijkse hoedenverkiezing. “En ’s avonds trakteren we iedereen om 22 uur op een indrukwekkend luchtvuurwerk aan de stadionvijvers”, besluit schepen Iacopucci. (PNW)