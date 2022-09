Politiezone Mira opent deuren op Open Bedrijvendag in Waregem

Zondag 2 oktober is het Open Bedrijvendag! Een dag waarop, je raadt het al, de bedrijven hun deuren open zetten om hun klanten een blik achter de schermen te geven. Ook politiezone Mira doet hieraan mee. Zij zorgen voor een boeiende dag in hun nieuw gebouw in de Kalkhoevestraat 4 in Waregem.

Bert Pollet (38), woordvoerder en agent, legt hun plan uit. “Politiezone Mira staat in voor Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem, met ons hoofdkantoor in Waregem. Op Open Bedrijvendag gaan mensen kunnen binnenlopen bij ons en onze werking zien. We hebben een nieuw gebouw gezet in 2020, en dat hebben wij nog nooit écht kunnen laten zien, dat is wat we zeker willen doen op Open Bedrijvendag. We kunnen nu de mensen ontvangen en we zullen dat ook ‘in het groot’ doen. Het is ook een heel drukke planning. Mensen kunnen vrij binnenwandelen bij ons van 10 tot 17 uur.”

Lokale werking

Je zal de werking kunnen zien, net als de wijkdiensten en ook antwoord krijgen op de vragen: ‘Wat doet een rechercheur?’ of ‘Wat doet een wijkagent?’ De verkeersdienst en de alcoholprocedure zal uitgelegd worden. “Er worden voertuigen getoond waar je in kunt zitten. Je zal een vest en een helm kunnen aandoen. Dit zijn de facetten van onze lokale werking. Ook de federale politie zal van de partij zijn”, zegt Bert Pollet.

Groots event

“We willen ook proberen de kinderdroom in stand te houden, want we merken dat kinderen fan zijn van ons beroep. En dat willen we echt doortrekken en ook duidelijk maken wat voor een interessante en leuke job dit is. Ook voor zondag hebben we van alles op de planning staan. Vrijdag hebben we een officiële opening van onze gebouwen voor de politieraad, burgemeesters en misschien een minister. De zaterdag is het ‘gezinsdag’ voor de agenten zelf. Zij kunnen dan met hun gezin eens rondlopen in de gebouwen. Zondag worden de deuren opengezet voor het grote publiek. De hondenbrigade zal er zijn, de cavalerie zal patrouilleren en je zal in een sproeiwagen kunnen zitten. Groter dan dit zal het niet worden bij Mira. Misschien nog een leuk weetje: je zal ook je fiets kunnen labellen op de dag zelf door de politie (lacht).”