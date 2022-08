Politiediensten volgen IJzerwake op de voet: “Maar we willen geen olie op het vuur gooien”

De intrekking van de vergunning voor het Vlaams-nationalistisch festival Frontnacht deed nog de hele week stof oplaaien. Hoewel een antifascistische tegenbetoging werd geannuleerd, blijft de politie alert voor mogelijk protesten of manifestaties in de buurt. Al is de woordvoerder karig met commentaar. “Er zal politieaanwezigheid zijn, maar in welke capaciteit geven we liever niet prijs.”

Nadat het stadsbestuur vorige week dinsdag bekendmaakte dat ze de vergunning voor Frontnacht introk, vloeide er nog heel wat inkt over de neonazistische en fascistische bands die zouden optreden op het festival dat de vzw IJzerwake wilde organiseren op de vooravond van de 21ste editie van haar evenement op zondag 28 augustus. Bij Vredescollectief Ieper, de koepel van verenigingen en prominenten die in een open brief pleitten voor een verbod op Frontnacht, is de storm wel gaan liggen. Een tegenbetoging op de Grote Markt op zaterdag 27 augustus werd geannuleerd. “Alle tegenmanifestaties waar wij weet van hebben, gaan niet door”, zegt Geert Vanlangendonck van PVDA Ieper en drijvende kracht achter Vredescollectief Ieper. “Het evenement ‘Voor Vrede verdraagzaamheid en solidariteit – haat is geen menig’ stellen we uit een naar latere, nog te bepalen datum. We willen wachten tot het wat rustiger is om geen provocaties te veroorzaken.”

Geen tegenbetogingen

Ook de groep ‘Stop Racisme En Fascisme’, die opriep voor de ‘Vreedzame Mars tegen Nazisme en Fascisme’ op zaterdag 27 augustus aan de Menenpoort in Ieper, annuleert het evenement. “Samen met Vredescollectief Ieper willen wij iedereen oproepen om dit weekend niet naar Ieper af te zakken”, klink het op de Facebookpagina. “Zo kan de aandacht volledig gaan naar de IJzerwake en de fascistische en nazistische personen die naar daar zullen afzakken. Zo gunnen we het extreem-rechts niet om de focus te verleggen op andere zaken. Gelieve deze wens te respecteren en niet af te zakken dus naar Ieper.”

“Hoeveel agenten er aanwezig zullen zijn, geven we liever niet prijs”

Bij de politie blijven ze de situatie wel verder opvolgen. “Afhankelijk van de informatie die we kunnen bekomen gaan we de inzet eventueel aanpassen”, zegt woordvoerder Glenn Verdru. “Dit weekend blijven we wel alert voor mogelijke activiteit in de buurt. We zijn alle beschikbare informatie aan het analyseren en aan het bekijken. Het is echter moeilijk om te zien welke woorden effectief substantie hebben en welke gewoon grootsprekerij zijn online. We kunnen natuurlijk niet toelichten in welke mate en waar we daarvoor aan het kijken zijn. Dat is ook met andere instanties waarmee we samenwerken.”

Politie houdt zich afzijdig

Over de inzet wil de politie nu liever niks zeggen. “We houden ons wat afzijdig, maar we volgen het wel op. Afhankelijk van wat er zich daar afspeelt, zullen wij navenant optreden. We zijn ons heel bewust van de gevoeligheid momenteel en we willen zeker geen olie op het vuur gooien met beweringen of informatie over onze inzet. Ik kan bevestigen dat er politieaanwezigheid zal zijn, maar in welke capaciteit, dat geven we liever niet prijs”, besluit Glenn Verdru.