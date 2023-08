Politie Oostende klaar voor W-Festival: “Zullen mee zorgen voor een vlot en veilig festival”

Vanaf vandaag, vrijdag, tot en met zondag vindt muziekevent W-Festival plaats op het Klein Strand. Politie Oostende tekent present en raadt bezoekers aan gebruik te maken van de randparkings

Het driedaagse W-Festival brengt in totaal zowat 20.000 bezoekers op de been. Net zoals met andere grote evenementen Ostend Beach en Paulusfeesten is de politie van Oostende zichtbaar aanwezig. “We houden een oogje in het zeil om mee voor een vlot en veilig festival te zorgen”, zegt waarnemend korpschef Hannelore Hochepied.

Oproep voor openbaar vervoer en randparkings

“We raden festivalgangers aan om zoveel als mogelijk met het openbaar vervoer en de fiets te komen. Zo is er een ruime fietsenstalling voorzien vlakbij het festivalterrein. Wie toch met de auto komt, verwijzen we door richting de parkings op Oosteroever (Ankerstraat en Maritiem Plein), de randparking in de Iependreef en de parkeertoren bij het treinstation.” In de Hofstraat en Van Iseghemlaan zijn enkele parkeerplaatsen voorbehouden voor shuttlebussen.

“Dat stad Oostende bruist in de zomer, hoeft geen betoog. Ondanks de drukte die grote evenementen met zich meebrengen, zoals nu W-Festival, slagen we erin om het komen en gaan steeds vlot te regelen. Al valt het nooit uit te sluiten dat je op absolute piekmomenten eventjes moet aanschuiven op de bekende invalswegen”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Daarom: ook toeristen die niet naar W-Festival komen, roepen we op om het openbaar vervoer en de randparkings te gebruiken.”