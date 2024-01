Poëzieweek met docufilm en poëtische fietstocht in Wevelgem

Op Gedichtendag, donderdag 25 januari, toont de bib een fijne docufilm. Over De Muren Heen toont een beklijvend ontmoeten tussen gedetineerden en burgers, die samen poetryslam (poëzieslag) maken in de gevangenis. Dat is een moderne vorm van voordracht van poëzie.

Ook op zondag 28 januari kun je poëzie op een leuke manier beleven, samen met anderen. Schrijf je in voor de poëtische fietstocht! We fietsen door Wevelgem en stoppen onderweg aan enkele raamgedichten, waar het gedicht wordt voorgedragen. Onze fietstocht eindigt aan Bib in het Park voor een laatste gedicht en een afsluitend drankje. Beide activiteiten zijn gratis, inschrijven is wel nodig.

