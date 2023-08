Poeke zal weer doaveren: Twaalfde editie van 25 tot 27 augustus

Kasteeldorp Poeke leeft tijdens het weekend van 25 tot 27 augustus weer in een feestroes van muziek, eten en drinken, spektakel, ronkende motoren, heel wat leuk lawaai, en dikke rookpluimen aan de hemel. Editie twaalf van Poeke Doavert krijgt dan weer haar beloop aan de Beekstraat, maar de drukte zal ver daarbuiten merkbaar zijn.

De kern van dit driedaags evenement bestaat uit tien vrienden, stuk voor stuk vol temperament en gedrevenheid. Drie onder hen wonen in West-Vlaanderen: Ruben Slock in Wingene, Bram Van der Ginst in Kanegem, en Eddy Van Ryssel in Ruiselede. De anderen wonen in Poeke. Zij geven graag wat tekst en uitleg

“In 2010 werd voor het eerst de suggestie geopperd om in Poeke wat meer leven in de brouwerij te brengen, toen we zagen dat de optredens in het park tijdens de septemberkermis maar matig scoorden qua opkomst. We wilden veel meer. Het dorpje moest en zou daveren op zijn grondvesten – symbolisch toch.”

“Het begon met een relatief kleine tent in een straat tussen de maisvelden, in de Vinktsestraat. Met een beperkt programma, maar meteen zwaar gesteund door bedrijven en ondernemers, vooral uit de agrarische sector en aanverwanten. Het was de bedoeling om ermee te kappen na de tiende editie, maar daar stak corona in 2020 een stokje voor. In 2021 lanceerden we een cross voor pikdorsers, en dat was er boenk op. Dus kwam er vorig jaar een vervolg, en opnieuw was er – mede dankzij het goede weer – een massale opkomst: voor de Pikfuif hadden we liefst zevenhonderd gasten.”

130 medewerkers

“We streven ernaar een programma met voor elk wat wils te presenteren. Zo investeren we steeds meer in de vrijdagavond en blijft de inkom gratis vanaf 19 uur. Met een nieuw concept, nog meer kwaliteit, met de walking dinner. En extra’s met deejay Sven Ornelis en de knotsgekke driemansformatie The Soul Brothers, live in concert. En de inzet van zowat 130 medewerkers!”

Het succes van Poeke Doavert is vooral dankzij de goede samenwerking binnen de groep, het sterk uitgebouwde netwerk, professioneel en amicaal, vooral in de landbouwsector. De grote trekpleister is de pikdorserscross.

“In België zijn er tegenwoordig maar drie pikdorserscross-events meer. Twee in de regio Dour, in Wallonië, en wij als enigen in Vlaanderen. Het is dus te begrijpen dat de liefhebbers tijdens de voorbije twee edities massaal naar hier kwamen afgezakt. Nog een element in ons succesverhaal is dat de entree voor de fuif maar vijf euro bedraagt. We verwachten nu op vrijdag nog meer opkomst voor de optredens en de gratis afterparty. Als de weergoden een beetje meewillen…”

Programma

Vrijdag 25 augustus vanaf 19 uur: walking dinner en gratis afterparty (voor iedereen) met The Soul Brothers, dj Sven Ornelis en de dj’s Fluppe en Fré. Tot de zon weer opkomt…

Zaterdag 26 augustus: de mega Pikfuif met happy hour om 22 uur, en Bonny, Vjeetn en X-Tof aan de draaitafels.

Zondag 27 augustus: de hoogdag van Poeke Doavert, met vanaf 13 uur de Pikdorserscross, en daarna een afterparty met dj’s BRNT, Daddy Cool en Bonny. De hele namiddag is er een ruim aanbod aan kinderanimatie. (RVS)