Poeke Doavert dit jaar zowaar drie dagen lang

‘Poeke Doavert’ zal op 26, 27 en 28 augustus het kasteeldorp weer op zijn grondvesten laten daveren. Deze elfde editie is voor het eerst een driedaags feest. Ruben Slock, Wingenaar en oud-lid van KLJ Ruiselede, was erbij van bij de opstart en doet het verhaal van de onstuitbare groei.

Ruben Slock is alom gekend in de uitgaanswereld door onder meer zijn R&S ‘Sound & Light’. Hij is erbij sinds het prille begin in 2010. “Ik woonde nog in Poeke en stelde, net als zoveel anderen, vast dat de Poekefeesten sterk aan het stagneren waren, zowel qua programmatie en opkomst. Wij waren daar altijd en vol overtuiging graag aanwezig, maar toch… het ging sterk bergaf en dat betreurden we. Ik was lid van KLJ-Ruiselede en met een tiental moaten, vooral uit de agrosector, groeide de ambitie om iets op te starten.”

Meteen prijs

“We wilden Poeke weer op de kaart zetten. Het moest daar daveren! En zo was de bizarre, maar weloverwogen titel geboren. Onze eerste bedoeling was om ergens een fuif te organiseren in Poeke; we wilden absoluut niet de Poekefeesten beconcurreren. Het programma bestond uit een eetfestijn en op zondag een trekkertrek voor landbouwtractoren. Het was meteen een schot in de roos.”

In 2020 zou Poeke Doavert zijn tiende verjaardag vieren, maar corona gooide roet in het eten. “We opteerden dan maar voor een gigantische afsluiter na één decennium, vorig jaar begin september. We pakten er uit met een pikdorsercross. Een fenomenaal succes: we telden ruim 3.500 bezoekers voor de pikdorsercross!”

Het succes van Poeke Doavert deed de tienkoppige werkgroep dan ook besluiten om verder te doen. Meer zelfs, dit jaar voegen ze er een derde dag aan toe, een fuif op zaterdag. “We hopen voor de fuif toch op een opkomst van zo’n 500 mensen. Meer mag natuurlijk ook”, glimlacht Ruben.

“Ons feest draait in eerste instantie op de agrosector, qua sponsoring met zoveel milde steun uit de regio Tielt en deelgemeenten en uit Groot-Aalter en Deinze. Voor de pikdorsercross zijn nu al 22 deelnemers geboekt. Duidelijk meer dan bij onze primeur. Want ja, na vorig jaar is onze reputatie pijlsnel de hoogte ingeschoten.”

“Vorig weekend was ik voor geluid en licht van dienst op het Parkfeest in Ruiselede, met onder meer De Dolfijntjes. Een delegatie was daar in de typische Poeke Doavert-outfit present. Die joviale groep ging graag op de foto voor het Dolfijntjes-podium. Want deze symboliek zal zeker bewaarheid worden: het wordt een super en dolfijn feest.”

Programma

Op vrijdag 26 augustus is er vanaf 19 uur een walking dinner. Kaarten zijn te koop bij alle bestuursleden of op 0476 52 72 45. Daarna zijn er optredens van de flitsende coverband Pussy Willow en van 2 Fabiola. Met gratis inkom.

De eerste Mega Pikfuif, met deejays Bonny en Vjeetn, is op zaterdag 27 augustus. De toegang kost 5 euro.

De topdag wordt de Pikdorsercross, op zondag 28 augustus om 13 uur. De toegang bedraagt 10 euro. Het driedaagse feest wordt afgesloten met een stevige party.