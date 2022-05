Ploeg van Nette Stad houdt het proper op SINKSEN22

Met SINKSEN22 voor de deur kijken we met z’n allen uit naar de vele animaties, optredens en rommelmarktjes, maar in ons enthousiasme vergeten we soms wie in de vroege uurtjes onze rommel opkuist. Gelukkig staat de ploeg van Nette Stad voor ons klaar en werd een planning voor vier dagen Sinksen opgemaakt.

Er worden tussen de vijftien à twintig extra stadsmedewerkers ingezet die om 4 of 5 uur ’s morgens starten aan hun ronde. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, moet de organisatie van Nette Stad blijkbaar niet veel moeite doen om een equipe te vinden die Sinksen op zich wil nemen.

“Wij zijn dag en nacht beschikbaar voor dingen die gebeuren op openbaar domein dus je beleeft Sinksen op een andere manier. Als je ’s morgens vroeg om vier uur aanwezig bent dan zie je de zotste dingen. Zo zag ik al eens een koppel midden op het Schouwburgplein. Laten we zeggen dat ze hun liefde voor elkaar niet konden bedwingen tot thuis”, lacht Kevin De Cuyper, exploitatieverantwoordelijke Nette Stad.

Omringd worden door dronken of slapende mensen in het straatbeeld is niet vreemd voor de stadsmedewerkers. Meestal verloopt die interactie zeer jolig en respectvol, maar over het algemeen proberen ze wel wat hun afstand te bewaren om problemen te vermijden. Als het op een locatie bijvoorbeeld nog te druk is, komen ze enkele uren later terug.

“We zetten vijf borstelwagens in, drie straatafvalzuigers, een hogedrukreiniger, twee huisvuilwagens en meer dan 160 afvalbakken. We sensibiliseren ook om sigaretten niet op de grond te gooien met de campagne “peuk in the pocket”. Daarnaast werken we samen met de mensen van de Kringloopwinkel die op drie locaties een kleine camion plaatsen voor het opkuisen van de rommelmarkt. Wat mensen niet willen meenemen, kunnen ze daar deponeren en een tweede leven geven via de Kringloopwinkel”, zegt Kevin.

Over het algemeen wordt gewerkt met herbruikbaar materiaal. Zo worden er 150.000 herbruikbare bekers ingezet. Enkel in “het straatje” worden plastieken bekers gebruikt, maar dit is in samenwerking met de firma Vanheede. Zij halen de wegwerpbekers op om te recycleren. Zo kan je het straatje niet verlaten met een beker in de hand.

“Het is voor ons fijn om te zien dat de ploegen steeds met volle goesting en een glimlach starten aan de dag. Dat zorgt ook voor een leuke werksfeer. Komend weekend doen de poetsdiensten enorm veel overuren. We appreciëren hun inzet en na Sinksen worden alle medewerkers bedankt”, zegt Kevin.

Het team van Nette Stad treft geregeld wildplassers aan tijdens de ronde. Daarom wijzen ze feestgangers graag op de aanwezigheid van openbare toiletten. Raadpleeg het stadsplan en de locaties van de toiletten op www.sinksen.be/stadsplan. Zo vermijd je een boete en is SINKSEN22 voor zowel publiek als medewerkers aangenamer.