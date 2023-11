Plezant Kliekske op de planken met nieuw theaterstuk in Zwevezele: “Soms spreken, soms zwijgen”

Toneelkring Plezant Kliekske uit Zwevezele brengt binnenkort de nieuwe productie ‘Speken is zilver, zwijgen is goud’. De première vindt plaats op vrijdag 10 november in Cultureel Centrum De Wissel.

“Naar jaarlijkse gewoonte brengen wij een toneelstuk en dit keer kozen we voor een tragikomedie van Peter Opstaele”, vertelt Ilse Van Hessche van de toneelgroep Plezant Kliekske. “De regisseur Stef Eecloo is nieuw voor ons, hij is immers voor het eerst aan het werk bij Plezant Kliekske. In de spelersgroep zijn er ook enkele wijzigingen. Speeltster Tine Anseeuw staat opnieuw op de planken en dit na een pauze van enkele jaren.”

“De bekende bakker Danny Steenhuyse van bakkerij Danny op de Hille vervoegt ook weer ons team. Het was geleden van het stuk ‘Plankgas’ in het jaar 2012 dat hij ong bij ons acteerde. Wij zijn alvast heel verheugd dat Tine en Danny hun passie voor toneelspelen opnieuw tot leven brengen. We verwelkomen ook twee nieuwe spelers. Lisa Tytgat speelt voor het allereerst toneel en maakt bij ons haar debuut. Katrien Delodder uit Wingene speelde al vaak toneel, bij andere toneelgezelschappen, maar dit jaar vervoegt ze het Plezant Kliekske.”

Vijf voorstellingen

Tijdens de voorstelling word je teruggebracht naar april 2013, meer bepaald naar een pleintje gelegen in een kansarme buurt. De bewoners proberen er het hoofd boven water te houden en de plaatselijke middenstand kan amper overleven. Op een dag gebeurt er echter iets onwaarschijnlijks. Mensen gaan spreken en soms zwijgen ze. Het verhaal dat ze brengen gaat over mensen met goede en ook minder goede kantjes. Hun dromen en verlangens komen boven, maar worden die ook werkelijkheid?

Er zijn vijf voorstellingen. Op vrijdag 10 november, zaterdag 11 november, vrijdag 17 november en zaterdag 18 november starten de voorstellingen om 20 uur. Op zondag 12 november start het Plezant Kliekske om 18 uur. “De kaarten vliegen de deur uit, maar er zijn nog enkele plaatsjes vrij”, laat Ilse nog weten. “De boodschap klinkt: reserveer een plaatsje. Dit kan via ons onlinesysteem op www.plezantkliekske.be. Op de website kan je de agenda vinden met beschikbare plaatsen.”