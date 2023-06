Plein Publique palmt zesde keer het Noordhof in tijdens de Batjes: “Een hoek af, dat hoort erbij!”

Plein Publique is het buitenbeentje binnen het Batjesgebeuren. Het festival in het Noordhof wil met een diverse programmatie zowel jong als oud een fijne tijd bezorgen. Overdag kan je er even tot rust komen te midden van de koopjesdrukte. ’s Avonds is er plaats voor een stevig danspasje. “We merken dat we een heel breed publiek bereiken en dat is ook de bedoeling”, horen we van Pieter Vandamme en Mathieu Pacqueu.

Plein Publique is een organisatie van de vzw Luster samen met De Spil. Op zaterdag 24 en zondag 25 juni staan ze voor de zesde editie van het totaalfestival. Voor heel wat Roeselarenaars is het evenement uitgegroeid tot een vaste afspraak tijdens het Batjesweekend. Het Noordhof speelt daarbij een belangrijke rol. “De locatie is ons zeer dierbaar, die bepaalt voor een groot deel de sfeer”, opent Pieter Vandamme, programmator in De Spil. “Het is sowieso een heel mooi park. Neem daar nog een passende aankleding bij en je hebt een magische plaats.” “De locatie maakt deel uit van het concept van Plein Publique”, pikt Mathieu Pacqueu van de vzw Luster in. “Organiseer je het festival elders, dan verlies je een stuk van de eigenheid. Net zoals de mensen ondertussen gewoon zijn dat het festival tijdens het laatste weekend van juni, tegelijk met de Batjes, wordt georganiseerd. Wij zien het als de perfecte start van de zomer.”

Mini-vakantiepark

Dat het festival gratis is én zowel aan kinderen als volwassenen denkt, speelt ook een rol. “Vanaf 14 uur kun je bij ons met je kinderen terecht, ’s avonds barst dan het feest los. Zo bereiken we een breed publiek en de laatste jaren ook meer en meer jonge mensen. We beperken ons ook niet tot een deel van het park, maar gebruiken ieder hoekje. Tot zelfs de overkant van de Kattenstraat, waar er ook weer heel wat animatie is. We kunnen nog niet alles verklappen, maar we zijn nu al erg trots op onze Plons Publique, een eigen uitgewerkt concept met fun voor de hele familie, noem het gerust een mini-vakantiepark waarbij de typische jaren 90 hotelanimatie niet kan ontbreken. Ontdek ons indoor subtropisch zwemparadijs Club Tropicana, de vele spelen en de nieuwste topattractie: het openlucht ballenbad. De animatoren zorgen voor de min of meer verantwoorde intermezzo’s. Alles een beetje prettig gestoord, met een hoek af, zoals het hele festival!” klinkt het enthousiast. Muzikaal gaan ze niet voor de grootste namen, maar wel voor kwaliteit en aanstormend talent. “De muziek moet passen bij de vibe van het festival. De namen die we programmeren zijn stuk voor stuk erg goed in wat ze doen, vaak op het randje van doorbraak. Denken we maar aan Charlotte Adigéry, die enkele jaren geleden nog bij ons stond. Op zaterdag hebben we bijvoorbeeld Naft staan, zij brengen een akoestische brassversie van bekende feest- en technonummers. Ze krijgen het gezelschap van het hiphopcollectief Uberdope. En met Skyve als afsluitende dj verwachten we dat dit sowieso tot een groot feest leidt”, horen we van Pieter. “Op zondag hebben we ’s avonds bijvoorbeeld het losgeslagen Antwerpse duo Borokov Borokov, die een mix brengen van electro, pop, hardcore en lounge music.”

Herbruikbare bekers

Doordat het festival gratis is, is het moeilijk te meten hoeveel volk er passeert, maar globaal genomen wordt er uitgegaan van zo’n 5.000 man op een weekend. “Mensen kunnen genieten van eten, drinken, animatie en muziek. Achter de schermen zijn we ook fel bezig met het ecologische, zo waren wij de eerste die met herbruikbare bekers werkten. De organisatie ligt in handen van een tienkoppige ploeg, maar tijdens het weekend zelf kunnen we rekenen op 80 mensen die zowel voor en achter de schermen ervoor zorgen dat alles gesmeerd loopt. Dat zij zich goed in hun vel voelen, ook dat is een belangrijke bekommernis.” Op zaterdag zijn er optredens van Indigo Mango, Waar is Andy?, M. Chuzi, Uberdope, Naft en Skyve. Op zondag van Gravity Issues, Peek-a-Boo! Chie Charlie, Rumbaristas, Koffie, Borokov Borokov en Flavour Drop. Plein Publique is het makkelijkst te bereiken te voet of met de fiets. Er zijn fietsparkings voorzien aan de inkom Kattenstraat en inkom Noordstraat.

Alle info: www.pleinpublique.be.