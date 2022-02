Plein d’Amour tijdens Valentijn in Bredene

Met Plein d’Amour zet Bredene tijdens het Valentijnsweekend poëzie en zijn mooiste pleinen in de kijker. “Centraal punt wordt het Ramakerspark, waar sinds kort het kunstwerk ‘King Frog’ van Patrick Ramont te bewonderen valt en waar Isabelle Vandemaele op zondag gedichten zal voordragen”, aldus cultuurschepen Alain Lynneel.

“Valentijn ’22 wordt nog geen editie zoals we die gewoon zijn”, beseft schepen Alain Lynneel. “Maar niet getreurd, er zijn vele manieren om de liefde te vieren.”

Dat kan in Bredene straks met Plein d’Amourwandelingen. “Tijdens het Valentijnsweekend van 11 tot 14 februari zetten we twee wandelingen tussen de zes pleinen van onze gemeente op touw.”

Gedichten

De eerste tocht gaat via het Duinenplein, Ramakerspark en Centrumplein. De tweede loopt vanaf het Vandewegheplein, Plovieplein tot het Dorpsplein. Op elk plein zul je twee borden met gedichten terugvinden. Via gemarkeerde letters in die gedichten zul je een woord kunnen vormen. Dat kan je vervolgens op een formulier invullen en afgeven aan de balie van het MEC Staf Versluys. Wie het juiste woord vormde, krijgt pralines cadeau. Vergeet bovendien ook niet een selfie te nemen bij de daartoe voorziene borden ter hoogte van de pleinen.”

Op zondag 13 februari leest Isabelle Vandemaele, de Bredense woordkunstenares en laureaat van de Cultuurprijs ’21, in het Ramakerspark van 14u tot 16u romantische gedichten voor.

Kunst

In dat charmante Ramakerspark vind je sinds vorige week ook een kunstwerk terug. “Enkele jaren geleden werd het Ramakerspark, in het hart van de oude villawijk in Bredene Duinen, heraangelegd. Het parkje is een groene oase met een sprankelende vijver geworden.

Het gemeentebestuur kocht in 2021 het kunstwerk ‘King Frog’ van de Bredense kunstenaar Patrick Ramont aan. Het werk kreeg vorige week een mooie plaats in het park. Ernaast vind je ook het gedicht ‘King Frog’ van Marleen De Smet”, besluit schepen Lynneel. Of de koninklijke kikker na een welgemikte kus straks in jouw droomprins(es) verandert, liet de schepen in het midden. Toch maar even proberen straks…?

(MM)