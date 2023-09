Plateaukoers in Oostende zorgt voor gezellige drukte in het centrum

Met een stralende zon en de activiteiten in kader van autovrije zondag was het gezellig druk in Oostende zondagmiddag. Heel wat medewerkers waren dan ook in de weer met een gevulde plateau vol verfrissende drankjes. Ook de tien finalisten van de Plateaukoers moesten zich in het zweet werken en zo’n 800 meter afleggen met een gevuld dienblad terwijl ze onderweg opdrachten uitvoerden.

Verschillende proeven

De deelnemers aan de Plateaukoers in het centrum van Oostende startten elke tien minuten om een parcours van 800 meter af te leggen. Ze vertrokken met een dienblad met enkele volle glazen water die ze eerst zelf moesten uitschenken. Onderweg kregen ze enkele typische taken uit de horeca opgelegd. “De grootste uitdaging vond ik om het terras terug recht te zetten. Voor de rest viel het eigenlijk best wel mee. De plateau begon op het einde wel een beetje door te wegen”, vertelt de 20-jarige Noah.

De andere opdrachten waren onder meer het legen van een asbak, een extra bestelling ophalen op de Groentemarkt, limoenen meenemen van Achiel en een selfie nemen met de vistrap op de achtergrond. “Dat was gemakkelijker dan ik dacht”, verklapt Noah. Of hij geoefend heeft voor de wedstrijd? “Een zomer als jobstudent in ‘t Zeezotje was oefening genoeg.”

De reischeque van 300 euro was uiteindelijk voor zijn collega Ilona die ook in ‘t Zeezotje werkt.