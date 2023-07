Pittem weer in de ban van geslaagde Zotte Maandag: “Een belevenis die ik nooit zal vergeten”

Op maandag 17 juli vond in Pittem de hoogdag van Zotte Maandag plaats. Het werd weer zoals vanouds een dag vol plezier met als hoogtepunt een prachtige feeststoet en ambiance tot in de vroege uurtjes.

Zotte Maandag is elk jaar een hoogdag voor alle Pittemnaren en dat was op 17 juli zeker niet anders. De dag begon met een jaarmarkt in de centrumstraten, waar volgens heel wat mensen de marktkramen wat dun gezaaid waren, maar waar toch een gezellige drukte heerste.

Rond de klok van 11 uur verzamelden heel wat kinderen en volwassenen zich voor het gemeentehuis voor de traditionele Zottekesworp, in de hoop een winnend popje te kunnen vangen.

Na de middag werd iedereen dan bij deken Bernard Cloet op het bedrijf ontvangen voor een hapje en een drankje. Even deed een fikse regenbui iedereen beschutting zoeken en dreigde deze roet in het eten te gooien, maar al snel klaarde het uit en kwam de zon er door.

Actualiteit voorop

Rond de klok van 16 uur was dan het moment aangebroken voor het hoogtepunt van de dag met de feeststoet die door de centrumstraten trok. Deze waren inmiddels gevuld met enthousiaste toeschouwers die een zeer mooie stoet te zien kregen. Op de eretribune zagen deken Bernard, zijn vrouw Katrien en eregast Rik Verheye dat het meer dan goed was. Qua onderwerpen waren er uiteraard tal van verwijzingen naar de grondwerken van deken Bernard of de graszoden van ‘nonkel Willy’ Rik Verheye.

De actualiteit, al dan niet lokaal, kwam echter ook veelvuldig aan bod. Zo dook regelmatig de wolf op die in West-Vlaanderen langs kwam, werden de problemen rond een nieuwe stadion voor Club Brugge onder de aandacht gebracht en werd Deken Bernard zelfs gelinkt aan Sint-Bernardusbier.

Uiteraard mochten ook de afgesprongen fusieplannen tussen Pittem, Tielt en Meulebeke niet ontbreken. Deze zorgden er zelfs voor dat de groep van De Gavers met de overname van de Halletoren door de deken en het Pittems Zotteke de overwinning behaalden, voor ’t Meuleveld, dat met deken Cloet ging vissen en jagen in ’t jachtgoed en de Sint-Bernardusvrienden van deken Bernard.

Hoog niveau

We vroegen na afloop om een reactie aan deken Bernard Cloet. “Ik kan alleen maar zeggen dat het een topeditie was en een belevenis die ik nooit zal vergeten. Ik had uiteraard bepaalde verwachtingen, maar deze werden nog overtroffen. Ik heb er volop van genoten en denk dat ik er volgend jaar als eredeken nog zal aan terugdenken en misschien nog meer zal van genieten.”

“Het was mijn eerste editie als burgemeester, wat uiteraard extra verantwoordelijkheden met zich meebrengt en wat er voor gezorgd heeft dat ik wat meer reserve in gebouwd heb”, vertelt burgemeester Denis Fraeyman ons. “De kinderstoet was al prachtig, maar de feeststoet was werkelijk van een zeer hoog niveau. Tenslotte was Rik Verheye als eregast een schot in de roos. Hij heeft mij zelfs enkele tips gegeven voor genodigden voor volgend jaar.” (JG)