Pittem krijgt weer een ouderwetse Zotte Maandag

De Pittemnaren moesten zich de twee voorbije jaren tevreden stellen met een light-versie van de Sint-Godelievekermis, maar dit jaar kunnen de kermisweken en de hoogdag van Zotte Maandag weer een ouderwets volksfeest worden. Deken Koen Warnez staat alvast te popelen om er een spetterend feest van te maken.

Corona zorgde er de voorbije twee jaar voor dat de Sint-Godelievekermis in een sterk afgezwakte versie moest doorgaan, waarbij de hoogdag van Zotte Maandag zelfs afgelast werd. Het gevolg hiervan was ook dat Sint-Elooisdeken Koen Warnez gedurende twee jaar op zijn honger moest blijven zitten. Dit jaar ziet alles er rooskleurig uit, zodat burgemeester Ivan Delaere op de officiële voorstelling van het feestprogramma de hoop uitsprak dat het dit jaar weer twee feestweken zonder belemmeringen mogen worden.

Lichte aanpassingen

Het programma van de Sint-Godelievekermis is volgens het vertrouwde stramien opgebouwd, met hier en daar enkele kleine aanpassingen. Op zaterdag 9 juli gaat van 13 tot 18 uur voor het eerst een rommelmarkt voor kinderen door in de Volderstraat en het Dienstencentrum. Sportieve kinderen kunnen zich die dag ook met elkaar meten tijdens de ‘Kids bike-run-bike’, de opwarmer voor de duathlon later die namiddag. Om 18 uur is er de prijsuitreiking van de teken- en kleurwedstrijd op het gemeentehuis, waarna de kermis officieel geopend wordt.

Op zaterdagnamiddag 16 juli worden de nieuwe Zotte Keirl en Zotte Treze verkozen

Op maandag 11 juli trekt dan voor de 42e maal de Kinderstoet door de centrumstraten, waarbij de namiddag afgesloten wordt door Jeuk Meespeeltheater. De Seniorennamiddag, met een optreden van Clown Rocky, Thomas Julian en Micha Marah, is dit jaar verschoven naar vrijdagnamiddag 15 juli. Het verlof feestend inzetten kan vanaf 17 uur bij Soirée Congé op Goed Ter Deurhout in de Meulebekestraat 97 in Pittem. Kunstliefhebbers kunnen vanaf vrijdagavond gedurende het hele feestweekend terecht bij de tentoonstelling van Kunstkring Ter Cauwe in de zaal Broeders Maristen. Op zaterdagnamiddag 16 juli worden de nieuwe Zotte Keirl en Zotte Treze verkozen en op zondag 17 juli geniet je van de crème de la crème van de Vlaamse artiesten tijdens het Vlaams Muziekfeest.

Zotte Maandag

Iedereen kijkt uiteraard uit naar Zotte Maandag 18 juli. Om 9 uur start de dag met de aanstelling van Koen Surdiacourt als nieuwe eredeken en wordt de jaarmarkt officieel geopend door de burgemeester in het gezelschap van het Pittems Zotteke, de Zotte Keirl en Zotte Treze, deken Koen Warnez en zijn echtgenote Heidi en gastvedette Herman Verbruggen, die we kennen als Marcske uit FC De Kampioenen. Om 11 uur is er dan de traditionele Zottekesworp aan het gemeentehuis. Om 15.30 uur trekt de reclamestoet door de centrumstraten, om 16.30 uur gevolgd door de feeststoet. De wagens en groepen zullen beoordeeld worden door de jury bestaande uit Gaspard Vandewalle, Isabel Bossuyt, Koen Dewitte, Martin Tytgat en nieuwkomer Elke Vantyghem.

Vuurwerk sluit af

Het blijft uiteraard de vraag of de diverse straat- of wijkcomités, die twee jaar op hun honger bleven zitten, weer de motivatie vinden om een praalwagen te bouwen. Van sommigen kregen we al positief nieuws, maar we hoorden ook dat anderen geen plannen in die richting hebben. Het blijft dus koffiedik kijken of corona een invloed zal gehad hebben op de omvang en de kwaliteit van de feeststoet. Zeker is alleszins dat om 23 uur een spetterend vuurwerk de dag zal afsluiten. (JG)