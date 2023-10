Piano’s Maene ontvangt meer dan 3.000 nieuwsgierigen op Open Bedrijvendag

Open Bedrijvendag bij piano’s Maene in Ruiselede was een succes. Het bedrijf heeft negen vestigingen in Nederland en België. De hoofdzetel bevindt zich in Ruiselede.

Frederic, zoon van Chris Maene: “ Met nog een dik uur te gaan noteren we zowat 3.250 bezoekers en ik zie dat er nog volop mensen binnenstappen. Onze zaak bestaat 85 jaar en het is onze traditie om om de vijf jaar deel te nemen.”

“De opgevangen reacties zijn echt positief. Onze naambekendheid is een feit en toch zijn heel wat bezoekers fel verwonderd en wisten niet wat er hier zoal gebeurt. Meer dan zomaar een piano verkopen. Het stemt ons heel opgetogen dat zoveel jonge mensen hier langskomen. Er is potentieel voor de toekomst want velen betonen belangstelling voor het huren van een toestel.”

Film

“Na vandaag wordt dan een film gemaakt met alle reacties, van bezoekers en eigen personeel. Leuk om zien en vooral om te aanhoren. Zeker de kakofonie in deze showroom van twee etages. Mensen kunnen het niet kan laten vlug wat noten te spelen. En dat mag, men wandelt hier tussen pareltjes en aanschouwt de vele facetten van ons werk. Bij Maene werken 110 medewerkers,vandaag zijn er ruim 60 paraat hier voor demonstraties en uitleg.”

Alle bezoekers ontvingen bij de inkom een duidelijk plan van het te volgen parcours, van kelder tot bovenste etage met bij elke werkruimte een heel transparante uitleg. De stand waar men voor even verkleed als Mozart mocht aanschuiven aan de pianoforte lokte veel plezier: Onder het motto: maak de componist Mozart in u wakker!”

(RV)