Philippe Claeys organiseert vierde rondrit voor oldtimers

Voor de vierde keer richt Philippe Claeys, gepassioneerd door oldtimers, een tocht in, op 10 juli. Daarvoor kan je je nu al inschrijven.

De tocht is al een klassieker geworden in de regio en trekt een groeiend aantal oldtimerliefhebbers, die de weg vinden naar café De Kortekeer in Koolskamp, aan de Oude Heirweg. Dat is de startplaats.

“We hebben opnieuw voor een rustige tocht gezorgd”, zegt Philippe Claeys. “Wie dat wenst, kan individueel van start gaan volgens een bolletjes-pijltjessysteem, wat goed gekend is in onze middens en je eenvoudig op weg helpt. Zo starten kan vanaf 10.15 uur. Rij je liever in groep, dan is er een collectieve start om 10.30 uur. Vooraf is er in de Kortekeer voor iedereen koffie voorzien.”

Er wordt voor de keer keer halt gehouden, voor een aperitief of een frisdrank, in Slyps. Op de volgende halte is er een volledig middagmaal voorzien, met kip aan het spit en frietjes en groenten. Als dessert is er ijs.

Het is een rustige tocht, die je individueel of in groep kunt rijden

Oude vliegtuigen

Na de middag wordt er nog een programma aangeboden, met een bezoek aan het museum en de brasserie 14-18 van Old Leghem. “Eigenlijk past dat wel een beetje bij onze tocht, want je kunt in dit museum vliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog bewonderen die op schaal gemaakt zijn. Er staan een 25-tal exemplaren”, zegt bde organisator, die na de rondleiding nog een drankje voorziet.

De afsluitende avondstop is dan weer op de startplaats, waar de barbecue klaarstaat voor de braadworst. Dit alles wordt je aangeboden voor 44 euro per deelnemer.

Wie de oldtimers wil zien, kan een kijkje komen nemen aan de Kortekeer bij de start. Wil je mee toeren, bel dan naar Philippe Claeys, op 0499 18 18 84. Er zijn tachtig plaatsen. (JM)