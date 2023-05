Philip Catherine headliner op September Jazz Damme

Na een geslaagde eerste editie vorig jaar, met pianist Jef Neve als headliner, presenteert de ‘vzw 22’ een tweede en nog meer ambitieuze editie van September Jazz in de Zustertuin in Damme. Niemand minder dan de 81-jarige jazzlegende Philip Catherine is er op zondag 3 september te gast.

Het was vorig jaar een toch wel wat gewaagd evenement van de gloednieuwe ‘vzw 22’, opgericht door Geert De Buyser, dochter Jolien De Buyser en de bevriende jazzmuzikant Kobe Gregoir. Samen met de in de jazzwereld legendarische programmator Willy Schuyten, onder meer bekend van De Werf in Brugge, organiseerde deze vzw in september vorig jaar de allereerste editie van September Jazz Damme, in de stemmige Zustertuin naast de oude gemeenteschool in de Burgstraat in Damme. Het evenement kon het hele weekend, maar zeker op zondag, toen Jef Neve er te gast was, op heel wat publieke belangstelling rekenen.

“Sindsdien kregen we bijna wekelijks aanvragen van jazzmuzikanten om op dit evenement te mogen optreden”, zegt de Dams-Brugse organisator Geert De Buyser. “Dat sterkte ons dus nog meer in ons idee om in Damme een tweede editie van Jazz Damme te organiseren. En zeker doordat we opnieuw kunnen rekenen op de steun van de stad Damme en enkele bijkomende private sponsors. Ik durf zeggen dat we echt wel een indrukwekkende programma hebben samengesteld, met Philip Catherine als absolute topper.”

Allemaal topartiesten

Net als vorig jaar is de vermaarde jazzkenner en -promotor Willy Schuyten, een ‘aangespoelde Bruggeling’, samensteller en artistiek coördinator.

“We gaan zaterdagnamiddag om 17 uur van start met de getogen Heistenaar Harrisson Steingueldor op piano en Erik Bogaerts op saxofoon. Daarna is het de beurt aan Nathalie Loriers, Tineke Postman en Noc Thys op respectievelijk piano, alt saxofoon en bas. Echt allemaal topartiesten”, zegt Schuyten. “De zaterdag wordt afgesloten met de Guy Salomon Group, het gezelschap rond de bekende uit Israël afkomstige jazzdrummer en componist Guy Salomon.”

De zondag wordt afgetrapt met het Bart Defoort Kwartet, rond de Brugse saxofonist die al lange tijd in Brussel woont. Later diezelfde dag komt het Kwartet rond de bekende Brugse jazzdrummer Kobe Gregoir op het podium, samen met trompettist Carlo Nardozza. Afsluiter en hoogtepunt van deze editie is de legendarische 81-jarige Belgische jazzgitarist Philip Catherine, die samen met pianist Nicola Andrioli en bassist Bart De Nolf musiceert. (PDV)