Petrol Brothers ontvangen 500 auto’s in Wielsbeke: “Veel unieke wagens te zien”

Op 29 mei organiseert autoclub Petrol Brothers een auto-event aan het gemeentehuis. Vijftig procent van de opbrengst gaat naar vzw Boven De Wolken. Dat is een organisatie die ouders steunt die hun baby verliezen. “Als jonge ouders raakt het ons als zoiets gebeurt”, zegt voorzitter Jordi Ollivier.

In 2019 richtte de Wielsbeekse aannemer Jordi Ollivier Petrol Brothers op. De vereniging, waarin hij samen met zes andere bestuursleden zetelt, brengt autoliefhebbers samen. “We tellen bijna 50 leden, die elk een passie voor wagens delen. We willen de klassieke wagens niet uit het straatbeeld zien verdwijnen. Maar eigenlijk draait het niet om de auto’s, het draait om de mensen. Petrol Brothers is een broederschap”, vertelt hij.

Met de paplepel

Petrol Brothers heeft leden uit heel Vlaanderen. Ondervoorzitter Bart De Noël is afkomstig uit Maldegem. “Al onze leden hebben de passie voor auto’s met de paplepel meegekregen. Zo was mijn overgrootvader garagist, en zaten ook mijn nonkels in de sector. Ik heb dus altijd graag aan auto’s gesleuteld. Niemand sleutelt dan ook aan mijn kever behalve ikzelf. Net zoals er niemand anders mee zal rijden”, glimlacht hij.

We willen niet geassocieerd worden met slippen of driften

Volgens Jordi kan je iemands persoonlijkheid terugzien in zijn auto. Hij bouwde een Volkswagen Beatle om naar een plezierauto. “Ik zie mezelf als een chille, maar gedreven gast. Zo heb ik een valiesrek op mijn auto gemonteerd en kan mijn voorruit omhoog. Zo rij ik rustig en met veel plezier door het landschap. Die chill vibes komen dus terug in mijn wagen en de ritjes die ik maak.”

De Petrol Brothers zijn niet de autoliefhebbers die op rondpunten of parkings gaan slippen of driften. “Daarmee willen we niet geassocieerd worden. We reden afgelopen weekend naar een meeting in Nederland: 400 kilometer aan 90 kilometer per uur. De Petrol Brothers komen samen voor de vriendschap en met respect voor ons materiaal en nog meer voor de medemens”, klinkt het.

Op 29 mei organiseert de autovereniging voor het eerst een happening in Wielsbeke, de thuisbasis van voorzitter Jordi. Ze verwachten ongeveer 500 auto’s met daartussen deelnemers uit Schotland, Engeland, Duitsland en Oostenrijk. “Het is een kleine wereld waarin je snel mensen leert kennen. Zeker als je af en toe naar een event of beurs gaat. Vorig jaar organiseerden we een meeting in Oostende. Het regende pijpenstelen en hadden toen 400 deelnemers. Hier in Wielsbeke wordt het dus een fantastische meeting”, is Bart zeker. Op Hernieuwenburg zullen dus 500 wagens aanwezig zijn in alle merken, modellen en kleuren. “We willen de gemeente uitdrukkelijk bedanken voor het gebruik van de locatie. Het zal zeker de moeite waard zijn om het event eens te bezoeken. Er zullen heel wat unieke wagens bij staan, net als wagens met unieke stukken. Zo heeft mijn wagen als enige in België turbofans. Dat is een bepaald type dikke velgen”, vertelt bestuurslid Stijn Vanmalleghem.

Praktisch

De deelnemende wagens betalen 10 euro. Daarvan gaat de helft naar vzw Boven De Wolken. Bezoekers betalen 1 euro en die gaat integraal naar de vzw. “Misschien is het wat onverwacht dat een autovereniging Boven De Wolken steunt, maar wij zijn allemaal jonge ouders. Wij geven om onze medemens en dragen dit project een warm hart toe”, besluiten ze. (NV)

Meer info op de Facebook-pagina van Petrol Brothers.