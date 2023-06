Petra Gryspeerdt en Arnout Verkaemer puzzelen met gastgezinnen voor het Wereldfestival: “Zij zijn de hart en ziel van het event”

Petra Gryspeerdt en Arnout Verkaemer zijn tijdens het Wereldfestival in Izegem verantwoordelijk voor de gastgezinnen. “Wij zochten voor een 150-tal buitenlandse gasten een gezin waarin ze ruim een week verblijven”, zeggen ze. “De gastvrijheid van die gastgezinnen maken het organiseren van het Wereldfestival mogelijk. Zij zijn het hart en de ziel én de ambassadeurs van dit evenement!”

“Andere culturen boeiden mij al altijd en mijn ‘verhaal’ in het Wereldfestival dateert al van vele jaren geleden”, zegt Petra, partner van Peter Vandekerckhove en trotse plusmama. “Als gids van een Ierse groep zette ik mijn eerste stappen op het festivalterrein. En sindsdien groeide de passie voor dans en tradities in elk volgend festival. In 2019 kreeg ik de kans om samen met Sofie Therry en Christiane De Backer mee te werken aan die enorme puzzel van de gastgezinnen. Een taak die ik met veel plezier ter harte nam. Dit jaar zet ik samen met Arnout Verkaemer deze taak verder én ben tegelijkertijd ook nog gids van de Indonesische groep.”

Hart openen

“Iedereen die meewerkt aan het festival opent zijn of haar hart en omarmt diversiteit. Dat is volgens mij het mooie aan het Wereldfestival. Ook als gids was het de voorbije festivals voor mij zo boeiend om als gids groepen van over de hele wereld te begeleiden, nieuwe contacten te leggen en interculturele ervaringen op te doen waar ik jaren later nog steeds kan over praten. Ook als gastgezin hebben we niets anders dan goeie ervaringen met onze logés. Eén van mijn mooiste ervaringen is een boottocht op het kanaal van Izegem met onze Cubaantjes, een bezoek aan ‘Tyne Cot Cemetery’ met onze Canadeesjes, het bij ons thuis bereiden van een traditionele maaltijd van Peru voor onze vrienden… gewoonweg zalig!”

De groep ‘Nrutyeshwar uit Mumbai in Indië. © gf

Na 4 jaar neemt Petra de draad weer op en staan we vol enthousiasme voor de start van het festival. “Ons WFI-team bestaat stuk voor stuk uit mensen met ambitie die het festival op de kaart willen zetten. En wie wil er nu geen deel uitmaken van een team waar men motivatie, inzet en gedrevenheid hoog in het vaandel draagt! De gastvrijheid van onze gastgezinnen toont aan dat bruggen tussen culturen kunnen gesmeed worden en vriendschappen voor het leven kunnen ontstaan. Hopelijk mogen we binnenkort heel veel mensen begroeten op het festival en kunnen ze zelf ervaren wat een fantastische sfeer van samenhorigheid er heerst.”

Iedereen ambassadeur

Arnout Verkaemer, al 17 jaar de partner van Christine, kwam in 2019 via het stadsmagazine ‘Izine’ in contact met het Wereldfestival. “Omdat ik hou van reizen en van contacten met de plaatselijke bevolking. Daar horen ook muziek en dans bij. Zo werden Christine en ik ook gastgezin. Meer nog, tijdens het festival was ik gids voor de Indonesische groep, waarvan ik vooral het enthousiasme en de hechtheid van de groep herinner. Dat mensen vanuit een verschillende religieuze en etnische achtergrond op een gelijkwaardige manier respectvol met elkaar samenwerken vond ik fantastisch. Hun toewijding om hun dansen tot in de perfectie naar het publiek over te brengen, daar kan je alleen maar respect voor hebben. Dit jaar ben ik zelf geen gastgezin omdat dit voor mij en mijn gezin moeilijk te combineren is met andere verantwoordelijkheden die ik heb tijdens dit festival.”

Arnout is samen met Petra verantwoordelijk voor het vinden van gastgezinnen en ze dan te matchen met de vele internationale gasten. “Op zich is dit al een hele taak, waar heel wat puzzelwerk bij komt kijken. Maar medewerkers, gastgezinnen, sympathisanten, festivalbezoekers, sponsors en iedereen die het festival een warm hart toedraagt zijn ambassadeur van het Wereldfestival! Trouwens, eens je de groepen gezien hebt en van de sfeer geproefd hebt, dan word je vanzelf ambassadeur van ons festival. Je moet niet zelf de wereld intrekken, de wereld komt naar Izegem, en daar is mijn partner Christine het ook me eens. Ook zij draagt haar steentje bij waar ze kan. En ze geniet vooral van de unieke voorstellingen én van de mooie klederdrachten.” (Ivan Balliu)