PERPLX brengt uniek circusfestival naar Kortrijk op 6, 7 en 8 oktober

Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober gaat de vierde editie van VITRINE PERPLX door in de zalen van Budascoop en Unie der Zorgelozen. Het uniek circusfestival van jonge, (inter)nationale makers brengt in totaal tien voorstellingen.

PERPLX is één van de vier erkende circuswerkplaatsen binnen Vlaanderen en focust zich specifiek op jonge makers die aan het begin staan van hun carrière. PERPLX ondersteunt hen met residenties en artistiek advies, alsook financieel. De vierde editie van circusfestival VITRINE PERPLX strijkt binnenkort neer in Kortrijk. “We brengen een verrassend en uniek (inter)nationaal programma”, zegt artistiek coördinator Aukelyn Allary. “Er staan maar liefst twee avant-premières en zeven premières gepland van de tien voorstellingen die dat weekend spelen.”

Het weekend begint op vrijdag 7 oktober met twee gekende namen. Circumstances, een circus- en dansgezelschap onder artistieke leiding van Piet Van Dycke, brengt de ontroerende en hoopvolle voorstelling ‘GLORIOUS BODIES’. Zinzi & Evertjan sluiten de avond af met de intieme voorstelling ‘Proof of Insanity’.

“La Campistany brengt een humoristische ode aan lichaamshaar. Het is één van de pregeselecteerde projecten van het Europees circuslabel Circusnext van 2023”

Zaterdag 8 oktober staan vijf voorstellingen gepland. La Campistany brengt een humoristische ode aan lichaamshaar. “Haar eerste project viel alvast bij de Europese collega’s in de smaak, het is namelijk één van de pregeselecteerde projecten van het Europees circuslabel Circusnext van 2023”, licht Aukelyn toe. Tobi & Finn tonen hun jongleerkunsten in de voorstelling ‘Syncopate’.

“Compagnie Pilolabo brengt een visueel sterke voorstelling op het snijpunt tussen ballet, acrobatie, hedendaagse dans en danstheater. De vierde voorstelling is van Framing Effekt en bestaat uit vier performers die allemaal uit een ander land komen, een andere moedertaal spreken en allemaal een andere circusdiscipline beheersen.” Callebaut & De Broeck brengen muziek en circus samen in een poëtische voorstelling.

“Samuel Bey gaat aan de slag met de baksteen. Van begin tot het einde slingert er spanning tussen de artiest, de stenen, de zwaartekracht en het publiek”

“Afsluiten doen we op zondag 9 oktober met drie voorstellingen. Grensgeval en Aifoon bijten de spits af met het sluitstuk van hun drieluik waar ze een versteende acrobaat laten bewegen met dansend beton. Samuel Bey gaat aan de slag met de baksteen. Van begin tot het einde slingert er spanning tussen de artiest, de stenen, de zwaartekracht en het publiek.” Lily & Janick sluiten de vierde editie van het festival af met een unieke voorstelling met spiegels als decor.