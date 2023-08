Perelaarommegangstoet 2.0 uiterst geslaagd

De voorbije week keek iedereen in Klerken angstvallig uit of de Perelaarommegangstoet zou kunnen doorgaan. Na corona dreigde het slechte weer roet in het eten te gooien.

Zondag begon niet al te best, met hevige wind en buien, maar tegen 14.30 uur klaarde het toch een beetje op. Schepen Jeroen Vandromme knipte samen met organisator Niels Deceuninck het lint onder toeziend oog van schepenen, gemeenteraadsleden bestuursleden van het Perelaarommegangcomité en sympathisanten door. De route ging van in de Klerkenstraat naar de Jos Janssenstraat, Stokstraat, Dorpsstraat, Predikboomstraat, Smissestraat en terug naar de Klerkenstraat. Ondanks het mindere weer stonden veel mensen langs het parcours. Veel mensen uit de naburige gemeenten, maar ook Brusselaars, Gentenaars en Limburgers.

Een 35 wagens en attracties passeerden vlot voorbij met een gezonde afwisseling tussen muziekkorpsen, dansmariekes, reuzen, ludieke wagens en taferelen uit het volkse verleden. “Heel tevreden dat het zo gegaan is, de vrees voor het weer zat er goed in “, vertelt Niels Deceuninck, stuwende kracht achter de stoet en het perelaarommegangcomité. “Even vreesden we niet te kunnen vertrekken maar de weergoden waren ons goed gezind. We konden vertrekken, alles verliep vlot en vlekkeloos en zowel wij als organisatie, de deelnemers als de toeschouwers waren alleen maar positieve reacties te horen. We kijken al uit naar de volgende editie.” (ACK)