Peloeze Fjèste sluit zomer af met uitgebreide animatie

De Peloeze Fjèste staat weer voor de deur. Het feestcomité van de Peloeze Fjèste reserveerde het grasplein aan het Volkspark op zondag 20 augustus. Er wordt een eindezomeraanbod geserveerd voor het hele gezin, de buurt en de vrienden.

“Nog eens samen zijn op de Peloeze is de bedoeling van dit feest. Een weerzien na een deugddoende vakantie en net voor de drukte om een nieuw schooljaar voor te bereiden is leuk meegenomen. En we jagen niemand op festivalkosten want we bieden de Peloeze Fjèste en de attracties gratis aan”, zegt voorzitter Gudrun Vandenbussche.

Kubb-tornooi

De festiviteiten starten al vanaf 10.30 uur. Dan staat er in samenwerking met de gemeentelijke jeugdraad een kubb-tornooi op het programma. Inschrijven per team van maximaal vier spelers doe je bij de leden van de jeugdraad of via de QR-code op de affiche. Ook al in de voormiddag is er doorlopend kinderanimatie.

Klimmuur

“Knutselactiviteiten, gocarts, grime, workshops, springkastelen, gekke kapsels en voor het eerst staat er eveneens een echte klimmuur om de Peloeze eens vanuit de hoogte mee te maken”, zegt Gudrun.

Met All Rights Reserved is om 11.30 uur een band present om het aperitiefconcert op te luisteren. Om 15.30 uur is het de beurt aan de New Seventies Band om voor de muziek te zorgen. Om 18 uur neemt Maïskie Molie het over. In de loop van de namiddag is er eveneens een goochelact. Zo is er voor elk wat wils op de gezelligste peloeze van de hele regio.

Doorlopend bedient het Peloezecomité bezoekers van een selectie aan drankjes en hapjes. (JM)