Peloeze Fjèste is een voltreffer

De Peloeze Fjèste 2023 is een editie geworden om in te kaderen. Het mooie weer, een vernieuwd en gratis programma, een cocktail van bezigheden voor jong en oud…: veel mensen hebben van de Peloeze Fjèste gebruikgemaakt om de zomer uit te wuiven met familie en vrienden. Er stond voor het eerst een klimmuur, er waren springkastelen en workshops, je kon je gezicht laten schilderen, er werd gegoocheld…: aan de jeugd was zeker gedacht. De minder jonge mensen kozen iets vaker voor gezelligheid bij een drankje en een hapje. En nu kan het gras weer groeien, tot aan de Peloeze Fjèste 2024. (JM)