Pauwhoek Ommegang zet lange traditie verder

Het zijn taaie rakkers, die mannen van het feestcomité van de Pauwhoek. Terwijl nagenoeg alle wijkfeesten in de gemeente stuk voor stuk verdwenen, willen de mannen van André Vanveerdeghem van geen wijken weten. Van 19 tot 26 juni wordt er gefeest op de wijk. Het kloppend hart wordt het feestschuurtje van de familie Vanveerdeghem in de Ingelmunstersteenweg 71.

We doken even in de archieven om na te gaan hoelang men al aan het feesten is op de Pauwhoek. De eerste gegevens gaan terug naar de jaren 1930, waarbij op zaterdagavond het Sint-Pietersvuur werd aangestoken. Het ging toen om het in brand steken van verdroogd aardappelloof waarin dan kleine aardappelen werden gepoft en opgegeten. Dit alles gebeurde ter hoogte van huisnummer 134. Op zondag was er toen een koers voor iedereen rond de tonnen ter hoogte van café de Pauw.

Toen de oorlog uitbrak in 1940 werden de feestelijkheden even opgeschort om na de oorlog opnieuw te beginnen met Jan Meirhaeghe, die toen een koers voor melkventers inrichtte in café de Pauw. Koers was altijd een vast ingrediënt. In 1961 kreeg men zelfs het provinciaal kampioenschap voor liefhebbers toegewezen. Later verhuisde het feestgebeuren naar de Leegstraat om onder voorzitter André Vanveerdeghem terug te keren naar de Ingelmunstersteenweg.

Feestprogramma

Het feestprogramma van de 85ste editie van de Pauwhoekommegangfeesten start op zondag 19 juni met een ontbijt vanaf 8.30 tot 10.30 uur in het feestschuurtje. Inschrijven kan bij André Vanveerdeghem. In de namiddag is er de traditionele wielerwedstrijd voor EZC en beloften met start om 14.30 uur.

Een klein weekje later wordt het tweede luik van de Ommegangfeesten aangesneden. Op vrijdag 24 juni is er om 14 uur koffietafel met verrassingen in het feestschuurtje. Om 18 uur komen de vinkeniers aan hun trekken en om 18.30 uur volgt een stratenloop voor kids (inschrijving via de lagere scholen). In de avond mogen de feestvierders aanschuiven voor het eetfestijn in de Ingelmunstersteenweg 71. Deelnemen kost 18 euro, voor kinderen bedraagt de kost 8 euro. Op zondag 26 juni wordt gestart met een gratis receptie voor alle inwoners van de Pauwhoek. In de namiddag volgt de laatste activiteit: de wandel- en fietssneukeltocht over 5 km wandelen en 15 km fietsen. (CLY)