Paulusfeesten van start: politie vraagt waakzaam te zijn

Dinsdagavond is de 49ste editie van het gratis stadsfeest de Paulusfeesten gestart. De politie van Oostende zal alom tegenwoordig zijn en houdt een oogje in het zeil.

De Paulusfeesten, die tot en met maandag 15 augustus duren, staan traditioneel garant voor een pak volk en dat brengt dikwijls mensen met slechte bedoelingen op de been. De politie van Oostende zal op het stadsfeest aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden en de bezoekers een aangename festivalbeleving te bezorgen.

“De Paulusfeesten lokt een breed publiek en kunnen buigen op een positief verhaal”, duidt korpschef Philip Caestecker. “De samenwerking met de organisatoren verloopt telkens prima. Er doen zich weinig tot geen (grote) problemen voor en er zijn enkel beperkt wat incidenten. Ons hoofddoel is vooral zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn, tussenkomen waar nodig en bovenal mee zorgen voor een ontspannen dag of avond uit. We blijven echter waakzaam voor bijvoorbeeld wildplassen en openbare dronkenschap.”

De politie maakt meteen van de gelegenheid gebruik om de bezoekers te vragen om onder andere gsm’s, portefeuilles en handtassen goed in de gaten te houden, om diefstallen van pickpockets geen kans te geven.