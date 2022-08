Paulusfeesten sfeervoller dan ooit: voorspeld mooi weer geeft boost

De Paulusfeesten starten dinsdag onder een goed gesternte : zonder beperkende corona-maatregelen en er wordt goed weer voorspeld. “We vernieuwen voortdurend”, luidt het.

“Het wordt weer een normaal jaar, zonder beperkende maatregelen zoals in 2021 of een afgelasting zoals in 2020. We halen op normale dagen 10.000 toeschouwers, maar dit jaar mag het wat meer zijn”, zegt voorzitter Philippe Monseweyer. De stadsfeesten, aan hun 49ste editie toe, werken verder rond zeedieren met dit jaar ‘Walle de kwalle’ als mascotte, in navolging van de kreeft en de mossel. De opbouw startte deze week en vanaf 9 augustus zullen 300 medewerkers paraat staan.

Digitaal betalen

“De ervaringen met het digitaal betalen in 2021 waren zo positief dat het betalen met een digitaal pasje voortaan de manier wordt om eten en drank te consumeren. En de prijs van een jeton op de kaart verhoogt niet. Er komen oplaadpunten, maar er zullen ook mensen met vlaggen rondlopen, zodat er ook op het terrein kan opgeladen worden bij die mobiele punten”, zegt Jasper Pollet. Als programmator is hij erg trots op de komst van Praga Kahn met Oostendenaar Maurice Engelen. “Hij staat op internationale podia en komt al op woensdag 10 augustus naar de Paulusfeesten.”

Pollet wijst op het grote aantal Oostendse artiesten, bands of mensen met een Oostendse link. Ook Gaudi (Pierre Goudseune) treedt voor het eerst op tijdens de feesten (zondag 14 augustus om 19.05 uur). Er zijn zoveel Oostendse bands dat er twee ‘Oostendse’ avonden komen op 14 en 15 augustus. “Alle optredens overdag starten vijf minuten na het uur omdat we eerst de kerkklokken willen laten horen. Ons podium staat, net zoals vorig jaar, weer vlak voor de kerk.” Sfeer blijft belangrijk op de stadsfeesten en daarom wordt het plein aangekleed met veel decorelementen om een knusse sfeer te creëren. Toegang tot het plein gebeurt via de poort/huis/aquarium ter hoogte van de Amandine.

Straattheater

Een belangrijk onderdeel van de Paulusfeesten is het straattheater. Samensteller Luk Lowyck : “Ik ben er een heel jaar voor in de weer en ga tot in het buitenland om acts te spotten. Het thema ‘vis’ was niet eenvoudig in te vullen. De feesten brengen elke dag twee tot drie acts of voorstellingen tussen de optredens. De circusacts vinden plaats op het plein om 16 en 18 uur, maar tussendoor zijn er nog losse acts. In een aantal zullen passanten de hoofdrol spelen.”

Info op www.paulusfeesten.be.