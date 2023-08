Pauline Slangen zet La Braderie in vuur en vlam

Eén dag lang staat Avelgem in het teken van ondernemen, live muziek, gezelligheid op straat, en natuurlijk elkaar ontmoeten op La Braderie.

En het werd een voltreffer. In de Kerkstraat zorgde de 21-jarige Pauline Slangen – gekend van de hits ‘Duizend sterren’ en ‘Uit mijn hoofd’ en dit jaar winnares van Regi’s Academy – voor een hoogtepunt. Duizenden jonge maar ook oudere fans dansten mee met haar grootste hits. Maar er was meer.

“We hebben de weergoden alvast mee”, glundert organisator Bert Breda. “We mogen gerust over een betere editie spreken dan andere jaren. De handelaars zijn alvast supertevreden met de verkoop. Ook voor de horeca is dit een schot in de roos. We kunnen ons alvast met de dagelijkse werking voorbereiden op een nog grootsere La Braderie volgend jaar met enkele mooie verrassingen.”