Patrick en Luc organiseren geocache-evenement in Dentergem: “Je komt op plekken waar je normaal niet komt”

Op zondag 20 maart organiseren Patrick Van Compernolle en Luc Biebouw in samenwerking met molenaars Jozef Bekaert, Christ Goethals en Ludwig Vankeirsbilck een heus geocache-event. In groot-Dentergem zijn daarvoor maar liefst tien nieuwe caches verstopt.

Bij geocaching is het de bedoeling dat je aan de hand van gps-coördinaten een soort doosje vindt met daarin een logboek. Een tijdje geleden was het nog een echte hype in België. “Maar de laatste twee jaar nam de populariteit een duik”, vertelt Luc Biebouw. “Door corona werden immers geen nieuwe caches meer gepubliceerd.”

Toch houdt het Luc en compagnie niet tegen om zondag een geocache-evenement te organiseren. “We zijn zelf immers fervente geochachers en vinden het plezant om iets te organiseren”, aldus Luc.

Boekje

Concreet zullen ze tien nieuwe caches plaatsen, verspreid in groot-Dentergem. “Normaal is het dan zo dat de locaties, of toch de coördinaten van die caches, op de website geocachen.com komen, maar omdat het om een evenement gaat, worden ze pas zondagavond na het event online gegooid.

Deelnemers krijgen zondag wel een boekje waarmee ze de locaties kunnen vinden.” Al zal dat niet per se gemakkelijk zijn. “Er zitten namelijk ook enkele mysteries tussen”, geeft Luc aan. “Zo zullen de deelnemers bijvoorbeeld puzzels moeten oplossen om de coördinaten te vinden. Het leuke is dat je door geocaching op plekken komt, waar je normaal niet komt. Ook nu zijn de caches onder meer verstopt langs trage wegen of in een natuurgebied. We moeten daarom trouwens ook de gemeente en Natuurpunt Tussen Leie en Schelde bedanken voor hun medewerking.”

Gratis

Deelname aan het evenement is gratis. Wel is vooraf inschrijven via de officiële kanalen van Geocaching aangewezen. Doorheen de dag zijn er ook hapjes en drankjes te verkrijgen. De opbrengst daarvan gaat integraal naar de werking van de molen.