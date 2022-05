Patiënten van palliatief dagcentrum trekken zeegat in tijdens Oostende voor Anker

Oostende stond afgelopen weekend volledig in het teken van het maritieme evenement ‘Oostende voor Anker’. Meer dan 185.000 bezoekers zakten daarvoor af naar het Oostendse stadscentrum en daar waren ook enkele heel speciale bezoekers bij.

Ady Demon (89), Roland Vandekerckhove (74), Joël Demolder (73) en Eric Kapiteyn (58) van het palliatief dagcentrum De Kust uit Oostende, trotseerden het zeewater dankzij de vereniging ‘Zeezien’ en Wetwheels South East. Ze genoten dan ook met volle teugen.

De feitelijke vereniging ‘Zeezien’ wil het voor iedereen mogelijk maken om zich op het water te begeven. Tijdens de voorbije editie van het maritieme evenement ‘Oostende voor Anker’ waren ze aanwezig en bezorgden ze mensen met een beperking uit Villa Vip Bredene, Dyade, Briek en Ithaka, ouderen uit zeemanshuis Godtschalck en ook mensen met een ongeneeslijke aandoening uit dagcentrum De Kust een leuke tijd aan boord van een schip.

Band met de zee

De 89-jarige Ady gaat sinds kort een keer per week langs in het dagcentrum. “Ik ben heel moeilijk te been door twee zware operaties aan mijn rug”, duidt Ady. “Ik zit heel vaak alleen en mag sinds kort een keer per week naar het dagcentrum. Ik ben daar heel dankbaar voor. Het is een dag die de week breekt.”

Ady genoot met volle teugen en mocht zelfs even plaatsnemen aan het stuur. “Dat ik dit nog mag beleven op mijn leeftijd”, zegt een genietende Ady. “Ik heb trouwens echt een band met de zee. Mijn vader was visser en had met de O.116 ‘Bijou’ zijn eigen schip. Op zesjarige leeftijd heb ik nog met hem meegevaren. Mijn vader bond dan een touw rond mijn middel en bond me vast aan de mast omdat ik niet zou vallen.”

“Toen kon dat nog. Nu zijn de regels te streng om zomaar eender wie mee te nemen aan boord van het schip. Ik word er zelfs een beetje emotioneel van als ik aan die tijd terug denk. (stilte) Ik ben trouwens geboren op de Visserskaai. Dat ik nu nog eens de zee op mag is heerlijk. Hier geniet ik echt van. Ik heb dan ook geen enkel moment getwijfeld toen men het mij vroeg.”

Veel deugd gedaan

Ook Roland, Eric en Joël genoten zichtbaar van hun moment. “Dat we die mensen dit dankzij ‘Zeezien’ en ‘Wetwheels’ kunnen geven is heel leuk”, zegt dagelijks verantwoordelijke van het dagcentrum, Sandra Crevits.

“Zowel Ady als Roland namen even het stuur over en kregen zo de macht over het vaartuig. Heerlijk was dat om te zien. Wij zijn een dagcentrum voor mensen die thuis verblijven, maar die eigenlijk een ongeneeslijke aandoening hebben met een beperkte levensduur.”

“Sommigen hebben nog enkele maanden gekregen, anderen dan weer enkele jaren. De situatie van die mensen is bijzonder ernstig en dan is het leuk dat we mensen in hun laatste levensfase in het dagcentrum nog een zo aangenaam mogelijke tijd kunnen bezorgen. Hun boottrip heeft hen ongetwijfeld veel deugd gedaan.”