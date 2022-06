Pastorale eenheid Sint-Andreas in Middelkerke pakt uit met gratis brochure voor fietstocht langs kerken

De pastorale eenheid Sint-Andreas biedt een gratis brochure aan ‘Toeren tussen torens in Middelkerke’, waarin de 11 kerken met beeld en tekst voorgesteld worden.

Tijdens het weekend van Open Kerken, op 4 en 5 juni 2022, wordt in Middelkerke een nieuwe fietsroute gelanceerd. ‘Toeren Tussen Torens’ is 40 km lang en verbindt alle kerkgebouwen met elkaar.

Langs deze fietstocht ontdek je de geschiedenis van de kerken en de mooiste plekjes van Middelkerke. De nieuwe fietsroute is een voorstel van de pastorale eenheid Sint-Andreas en werd met het gemeentebestuur uitgewerkt. Ze loopt langs alle kerkgebouwen in de negen deelgemeenten, inclusief de Theresiakapel in Middelkerke en Westende. 11 kerkelijke gebouwen in totaal dus.

De elf kerktorens staan als bakens in het weidse Middelkerkse landschap. Ze vormen een lint langs zee en strand, door duin en polder en brengen je al fietsend tot in de uithoeken van de gemeente. In de schaduw van de statige torens kan je verpozen of in de koelte van het kerkgebouw tot rust komen en er genieten van de rijke geschiedenis, kunst en cultuur.

Enkele Middelkerkse kerken kregen ondertussen een extra invulling. In Sint-Pieters-Kapelle kan je de tentoonstelling ‘Skin Works’ met werk van Nick Ervinck bezoeken, in de kerk van Lombardsijde loopt de tentoonstelling ‘Stad Lombardie’, middeleeuwse vissershaven’ en in de kerk van Slijpe kan je uiteraard de muurschilderijen van Arno Brys over tempeliers en hospitaalridders gaan bewonderen.

De brochure is beschikbaar in de kerken en wordt meegegeven bij de aankoop van de fietskaart in de toerismebalies. De route kan je eveneens downloaden via visit.middelkerke.be.

(PG)