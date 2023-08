Pastoor Mathias Parret zegent voor de eerste keer in zijn carrière maar liefst 240 paarden tijdens 34ste Paardenzegening

Eernegem Markt vormde deze dinsdagvoormiddag 15 augustus het decor voor de 34ste Paardenzegening, net als vorig jaar, op het getouw gezet door paardenliefhebber Pol Vansieleghem wonende in de Turkeyendreef.

Dat resulteerde opnieuw in een fantastisch schouwspel van paarden, pony’s, ruiters, menners, koetsen, karren en gespannen. Het hele gebeuren werd bijgewoond door een zee van volk die ogen tekortkwamen om al deze prachtige paarden en gespannen te bewonderen. En hier en daar liep er ook een hondje mee of zat het naast zijn baasje te pronken in de koets.

Deze 34ste Paardenzegening had ook een primeur in petto voor de kijklustigen en zeker voor de deelnemers, want de eer van het zegenen van onze geliefde viervoeters, werd voor de eerste keer uitgevoerd door priester Mathias Parret.

Na afloop konden de 240 deelnemers deelnemen aan nog een individuele koetswandeling van 25-tal kilometer met diverse stopplaatsen waarbij de deelnemers getrakteerd werden op diverse maaltijden en drankjes. (EV)