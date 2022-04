‘Passionele Godinnen’ wordt wellicht laatste grote expo voor Luc Lapere: “Ik wil er nog één keer vol voor gaan”

Kunstenaar Luc Lapere (63) organiseert samen met collega-kunstenaars Conny Roels, Kris Vercruysse en Christine Dutoit in mei en juni de expo ‘Passionele Godinnen’. Bij de tentoonstelling horen ook drie poëzieavonden. Voor Luc wordt het wellicht de laatste grote expo die hij in goede banen leidt.

“Passionele Godinnen is eigenlijk een vervolg op de expo ‘Angels, Witches & Bitches’ die ik in 2019 samen met dezelfde collega-kunstenaars opzette in het kasteel van Rumbeke”, legt Luc Lapere uit. “Net als bij die tentoonstelling staat de vrouw centraal.”

“We delen alle vier een grote passie voor het vrouwelijke in de kunst. We haalden onze inspiratie voor de expo bij de zeven klassieke Griekse godinnen Artemis, Hestia, Athena, Demeter, Persephone, Hera en Aphrodite. Kunst heeft trouwens haar oorsprong in godsdienst doordat er afbeeldingen van goden gemaakt werden. Het afbeelden van goden komt voor in alle culturen en was eigenlijk een eerbetoon aan de goden.”

“Overigens zouden we aanvankelijk met vijf bij mij thuis exposeren. Naast werk van mezelf, Kris Vercruysse, Conny Roels en Christine Dutoit zou er dit keer ook werk te zien zijn van Johan Herman. Johan overleed echter eind maart.”

Galerie Art Passion

Naast het bekende koperwerk van Luc Lapere is er schilderwerk van Conny Roels, keramiek en brons van Christine Dutoit en het toch wel heel bijzondere schilderwerk van Kris Vercruysse te bewonderen. “Kris maakt zijn schilderijen met behulp van spijkers”, vertelt Luc Lapere. “Een unieke techniek die bij mijn weten door niemand anders gebruikt wordt.”

De expo vindt plaats in de woning van Luc Lapere. Daarbij kan niet enkel van kunst in de tentoonstellingsruimte Galerie Art Passion genoten worden, maar ook in de woning en tuin. “Ik hou ervan om niet alleen kunst en cultuur maar ook mijn woning met mensen te delen”, vertelt Luc. “Ik heb mijn huis overigens helemaal zelf gebouwd. Het is de bedoeling dat bezoekers ook van het interieur en van het architectonische kunnen genieten.”

Drie poëzieavonden

Aan de expo zijn ook drie poëzieavonden verbonden. “Op zondag 1 mei toetst auteur Ria Anyca de vrouwelijke personages uit haar boeken af aan de zeven godinnen”, weet Luc. “Daniël Billiet en Tom Veys houden op zondag 15 mei een poëzieperformance over angst en verlangen. Joris Denoo presenteert op zaterdag 18 juni dan weer een programma rond proza.”

Het lijkt er overigens op dat Passionele Godinnen waarschijnlijk het laatste grote event is dat Luc zal organiseren. “Ik ben inmiddels 63 en bij dergelijk event komt er toch telkens heel wat kijken”, aldus Luc. “Ik wil er nog één keer vol voor gaan, maar het wordt stilaan tijd om het wat kalmer aan te doen en samen met mijn echtgenote wat meer te genieten.”

De expo Passionele Godinnen vindt plaats in Art Passion kunstgalerij in de Meiboomstraat 1 in Oostnieuwkerke. De tentoonstelling kan in mei en juni elke woensdag (14 tot 18 uuur), vrijdag (18 tot 22 uur), zaterdag en zondag (telkens van 10 tot 18 uur) vrij bezocht worden. De toegang is gratis.

Voor de poëzieavond op zondag 1 mei, zondag 15 mei en zaterdag 18 juni (aanvang telkens om 18.15 uur) wordt een bijdrage van vijf euro gevraagd (consumptie inbegrepen).

Reserveren voor de poëzieavonden kan via 0496 53 94 47 of via art@luclapere.be. Via dezelfde kanalen kunnen ook groepsrondleidingen buiten de openingsuren van de expo gereserveerd worden.

(CB)