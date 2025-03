Passerelle viert 20 jaar met foto-expo Onna in Kortrijkse Bibliotheek

Passerelle vzw viert haar 20 jaar met een bijzondere fototentoonstelling: Onna.

In haar 20 jaar groeide Passerelle uit tot een belangrijke dans-educatieve speler. Als trefplek voor jonge dans rolt zij voor kinderen en jongeren jaarlijks meer dan 200 projecten uit doorheen Vlaanderen.

Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op zaterdag 8 maart brengen we de tentoonstelling Onna naar Kortrijk. De feestelijke opening vindt plaats om 18u in de Kortrijkse Bibliotheek, in aanwezigheid van burgemeester Ruth Vandenberghe. Deze expo is het resultaat van Re’Onna, een project van choreografe Valentina Nigro waarin dans en beweging het groeiproces van jonge meisjes uit Genk weerspiegelen. Fotografe Lisa Viola legde dit traject vast, wat resulteerde in een krachtige en ontroerende reeks beelden met bijbehorende verhalen. Deze expo is een samenwerking tussen Passerelle, de openbare bibliotheek Kortrijk en het Memento Woordfestival.

“Een trefplek voor jonge dans”

In 2005 zag Passerelle het licht als CCP, het ChoreografenCollectief Passerelle met Koen Kwanten, Willy Malysse, Bertha Bermudez Pascual en Marianne Van Kerkhoven als peters en meters van het collectief. In 2009 ontving Passerelle haar eerste structurele subsidie als cultuur-educatieve vereniging binnen Jeugd. Vandaag is Passerelle de vierde grootste cultuur-educatieve speler in Vlaanderen met jaarlijks meer dan 200 initiatieven doorheen Vlaanderen.

In 2013 trok Passerelle met haar kantoren in de Budascoop en werd een belangrijke speler op het Buda-eiland in de ontsluiting van haar culturele infrastructuur naar dans, de Kortrijkzanen en de jeugd in het bijzonder. Sinds 2020 vertrouwt stad Kortrijk het beheer van de Budatoren toe aan Passerelle. Deze exploitatie, in samenwerking met kunstencentrum Buda, wordt bijzonder positief geëvalueerd door Stad Kortrijk en vaak als referentie gebruikt hoe een socio-culturele speler een gebouw tot met een gedrevenheid in beweging brengt. Passerelle noemt zichzelf graag een trefplek voor jonge dans.