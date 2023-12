Pasar en de Kerstman zijn gul op kerstmarkt in De Ark in Ardooie

Met 46 enthousiaste hobbyisten heeft Pasar bijzonder veel volk gelokt naar de 29ste editie van de indoor kerstmarkt in De Ark. Verwondering en bewondering alom voor het creatieve werk van de aanwezige hobbyisten, met veel leuke ideetjes voor onder de kerstboom. Een van hen was de Pittemse Daniel Debaecke met zijn zelf ontworpen houten kerstboom. Daniel en enkele bestuursleden van Pasar poseerden samen trots bij de boom, die voortaan op elke Pasar-kerstmarkt zal pronken.

Volgend jaar is die aan de dertigste editie toe. Wie er met een volle zak hebbedingetjes en snoepgoed ook bij was, was de gulle Kerstman. Ook Pasar was in een gulle bui, want onder de aanwezigen werden drie duotickets verloot voor de valentijnsavond. Kathleen Naert (Ardooie), Frans Vackier (Ardooie) en Marc Horré (Izegem) zijn de gelukkigen. Ze krijgen een etentje en een optreden van Sabine en van Yves Segers aangeboden. (foto JM)