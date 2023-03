Partyboys uit Kortrijk maken favorietenrol waar op zangwedstrijd van Kamping Kitsch en veroveren plaatsje op hoofdpodium

Bloedstollend! Het woord kon niet beter worden gekozen om de Kamping Kitsch zangwedstrijd te gaan omschrijven. 14 zangtalenten namen het tegen elkaar op in de hoop een felbegeerde plaats om de Main Stage te bemachtigen. De Partyboys, de gedoodverfde favorieten uit Kortrijk, konden hun glansrol vervullen en sleepten de ultieme prijs in de wacht.

Verzamelen geblazen in het OC De Burggrave, het culturele centrum van Evergem, waar 14 artiesten voor present tekenden. 14, zijnde 14+1 want onder de gelukkigen was ook een duo aanwezig. De Partyboys, de Kortrijkse ambiancemakers, worstelden zich een weg doorheen de voorrondes en versloegen er vriend en vijand met hun onbegrensde sfeermuziek. Hun aanwezigheid op de finale van de Slagertente wedstrijd, een competitie gelanceerd door de de organisatoren van Kamping Kitsch, was dan ook een evidentie. “We hadden slechts 1 missie en dat was winnen”, klonk het bij Eric Ameye (51) en Jeffrey Vannecke (39). “Voor ons was het een thuiswedstrijd want als Kortrijkzanen is Kamping Kitsch iets dat zich in onze achtertuin afspeelt. Daar kunnen verschijnen op het hoofdpodium is zo ongeveer het meest waanzinnige wat we als artiest kunnen beleven.”

Met de wedstrijd, uniek in zijn soort, kon iedereen een worp doen naar een plaats op het hoofdpodium van Kamping Kitsch. Het grootste verkleedfeest van Europa verzamelt jaarlijks meer dan 25.000 feestvierders in Kortrijk en staat ook te boek als de springplank voor nationaal en internationaal talent. Artiesten van over geheel Vlaanderen schreven zich dan ook in, een indrukwekkend aantal dat na de eerste ronde al snel werd gereduceerd. “Kamping Kitsch zocht mensen die de identiteit van het festival met zich meedroegen, artiesten bij wie ambiance de norm was en niet zozeer marketingbudget”, lachte het duo achteraf. “We hadden welgeteld 0 euro ter beschikking maar waren wel gemotiveerd. Met onze GSM maakten we een filmpje, we stuurden het in en gingen daarna de straat op. Van in Kortrijk tot centrum Brugge, overal gingen we mensen overtuigen om op ons te stemmen. Het resultaat liet niet op zich wachten want we walsten met veel gemak de finale binnen.”

Finale

Tijdens die finale moesten alle finalisten het beste van zichzelf geven met een live act. Zowel een vakjury als een publieksjury konden op die manier hun stem uitbrengen. Het resulteerde in een situatie waar niemand, de organisatie van Kamping Kitsch inbegrepen, rekening mee had gehouden. “Ons reglement bestond uit een resem aan criteria waarmee deelnemers punten konden verdienen. De stemmen van het publiek en die van de jury vormden een belangrijk deel maar ook de rest speelde een rol.” De organisatoren blikten terug op een moment dat zich probleemloos een weg naar de betere TV serie had kunnen banen. “Tijdens de eerste ronde waren De Partyboys heer en meester want ze rakelden een recordscore aan stemmen bijeen. Daarna kwamen de punten voor de kaarten en de drankkaarten, waardoor ze zakten in de rangschikking. Tijdens de finale speelden andere kandidaten het keihard, waardoor De Partyboys heel even leken te verdwijnen in de rangschikking. Toen gebeurde het ondenkbare, waardoor we extra tijd nodig hadden om te beraadslagen.”

Hoofdpodium

Hoewel één deelnemer tijdens het evenement zich naar de top kon werken, door de verkoop van drankkaarten, werd de organisatie overspoeld door een waanzinnig aantal stemmen voor het Kortrijkse duo. Het publiek had duidelijk hun stem laten horen, waardoor de organisatie weinig anders kon dan De Partyboys eveneens tot grote winnaar uit te roepen. Niet alleen krijgen ze op die manier hun plaats op de artiestenlijst van Kamping Kitsch. Ze zullen er eveneens het hoofdpodium openen. Het duo kon, na aankondiging van het nieuws, nauwelijks hun emoties de baas. ‘Dit is de beloning voor het harde werk dat we hierin hebben gestoken. Kortrijk zal voor eens en altijd op de kaart worden gezet als het centrum van de ambiance!”