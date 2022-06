Parochianenkoers is terug na coronapandemie

De Parochianenkoers is helemaal terug. Na een coronastilte die niet minder dan twee jaar aanhield, kunnen Lauwenaars opnieuw genieten van het geluid van klikkende schoenen en krakende versnellingen.

21 juli is een datum die bij menig wielerliefhebbers nu reeds op de kalender werd aangeduid. De Parochianenkoers, een organisatie van TWEK Events, trekt opnieuw door de straten van de grensgemeente. Zowel wielertoeristen als rasechte parochianen zullen door Lauw scheuren met één enkel doel: de titel van ‘Beer van Lauwe’ bemachtigen.

De Parochianenkoers is aan haar 5de editie toe, waarbij de fietsen in 2020 en 2021 op stal bleven. Met de coronacrisis op haar retour zagen de trawanten van TWEK Events dan ook hun kans schoon om de iconische koers opnieuw tot leven te wekken. Om de wedergeboorte in de verf te zetten wordt er eveneens een heuse afterparty georganiseerd, waar de verbrande calorieën opnieuw kunnen worden aangevuld. Speciaal voor de gelegenheid hebben de mensen van TWEK Events laten weten dat ze een vrijstelling voor de zone 30 hebben gevraagd, zodat alle wielerliefhebbers hun potentieel maximaal kunnen benutten.

Meer info is terug te vinden op de Facebookpagina van de organisatie.