Parkpop opnieuw een voltreffer

Eindelijk is er weer volop muziek in het Beukenpark van Oostkamp. Na twee afgelaste edities is Parkpop zaterdag van start gegaan.

Exact 20 jaar geleden, op zondag 25 augustus 2002, ging de eerste editie van Parkpop door in het Beukenpark te Oostkamp. Dries Lescouhier had toen samen met de Vriendenkring van café ‘t Putje slechts één doel voor ogen, een gratis festival organiseren voor jong en oud met een familiaal karakter waar sfeer en gezelligheid primeren. Een schot in de roos zo bleek, want jaar na jaar groeide dit festivalletje tot een sterke organisatie met ook elk jaar meer bezoekers. Deze ingesteldheid is er nu nog altijd ook al is het festival gegroeid tot een massa-evenement en verspreid over meerdere dagen.

Als we door het beukenpark wandelen voelen we dat Parkpop nog niet aan belangstelling heeft ingeboet en dat de formule van het gezellig gratis familiaal festival nog altijd terug een grote mensenmassa naar het Oostkampse beukenpark lokt. De eerste festivaldag, die toch wel gekenmerkt is door het betere rockwerk, werd op gang getrokken door The Offspin gevolgd door Funeral Dress, Black Leather Jacket en Sons. Tijdens het optreden van Sons zien we een meer dan gelukkige Parkpop-voorzitter Kevin Claeys, meezingend en genietend met het stevige rockwerk van Sons. Tijdens het optreden van Sons zien we dat het Beukenpark stilaan volledig volliep voor het optreden van ZorniK. De avond werd afgesloten door DJ Turbeau.

Op zondag 21 augustus wordt het festivalgebeuren op gang gebracht met Boembox om 14 uur. Daarmee zullen de tonen gezet worden voor de traditionele familiedag van Parkpop. Daarna volgen Gio Kemper en School is Cool. Om 19u15 is er een optreden van Coolio met daarop aansluitend Cookies and Cream. DJ Sven Ornelis sluit af vanaf 23 uur. (GST)