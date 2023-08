ParkPop blikt terug op een schitterende jubileumeditie

20 jaar ParkPop, 20 jaar gratis muziek in het Oostkampse Beukenpark. Het is een jubileumeditie geworden om nooit te vergeten zonder te tornen aan de festivalformule die al jaren het succes van ParkPop waarborgt.

Voorafgaand aan ParkPop werd een DJ-contest gehouden waarbij DJ MaVer, Daft Pink en DJ Lammy op vrijdagavond een plaats kregen op het podium van het Beukenpark. DJ Lammy was de winnaar van de 1e editie van de DJ-contest op het event ParkPop zomert. Maar de vrijdagavond was opgebouwd rond de show van Regi Live die samen met Melanie, Arno, Pauline en Maxine het festivalpark voor de eerste keer deed ontploffen. De tweede dag staat traditioneel de meer stevige rock en metal geprogrammeerd waaronder Meatallica met zanger-gitarist Geoffrey Vanderhaegen uit Oostkamp. Net zoals de eerste dag deed het talrijk opgekomen publiek de grond van het Beukenpark daveren.

Bollaert and Friends

Dag drie, de familiedag, was het een drie uur durend optreden van de Filip Bollaartband die reeds vroeg in de namiddag de sfeer erin bracht. Samen met een hele resem special guests bracht de band een medley van alle bekende nummers van Stan Van Samang, Jelle Cleymans, Bart Herman, Tine Oltmans, Vincent Goemine, Silke Mastbooms, Guy Swinnen en Tom Alaerts. Om af te sluiten met Gers Pardoel. Deze artiesten waren echt een weerspiegeling van 20 jaar ParkPop want allemaal stonden ze hier op het podium in één van de vorige edities. “Het was in eerste instantie geen evidentie om de verschillende artiesten naar ParkPop te halen maar zodra de eerste namen hadden toegezegd begon het vlot te lopen”, weet ParkPop-voorzitter Kevin Claeys te vertellen. Alle artiesten vonden het fijn om terug hier op het podium te staan. “Ik stond tijdens de eerste editie ook hier op het podium met Filip Bollaert en het was nu een fantastische ervaring om met zoveel artiesten samen op het podium te staan”, wist Bart Herman te vertellen, een mening die ook Guy Swinnen was aangedaan. “Het is hier altijd een fijn zomers gevoel op ParkPop om op het podium te staan. Het is ook tof dat we met zoveel artiesten zijn en dat we zo de kans krijgen om elkaar nog beter te leren kennen.” Voor Tine Olmans was het een geheel nieuwe ervaring dan haar ParkPop-ervaring in 2019.” Toen stond ik hier met enkel covers en nu met allemaal eigen nummers.” Ook Filip Bollaert blikte na de drie uur durende show terug op een afschitterende editie van ParkPop. “Voor mij is het altijd een beetje thuiskomen. Ik kam dan ook met een supergevoel van het podium. We hadden dan ook fantastische friends die mee het succes van dit optreden hebben waargemaakt.”

Later op de avond warmde The Dirty Daddies een laatste keer het Beukenpark op voor de laatste act met 2 Fabiola en DJ Pat Krimson.

Massale opkomst

Hoeveel bezoekers exact, verspreid over de drie dag naar ParkPop zijn gekomen is moeilijk in te schatten gezien het een gratis festival is maar een eerste schatting leert ons dat het er meer dan 20.000 geweest zijn. “We zijn dan ook zeer tevreden met deze opkomst en met het verloop van het festival zelf. Er zijn weinig incidenten geweest, het publiek was tevreden, het weer was goed en er waren prachtige optreden”, besluit Kevin Claeys. Op de vraag of er volgend jaar opnieuw drie dagen zullen geprogrammeerd zullen worden vertelt hij dat ze eerst deze editie zullen evalueren na de nodige rust te hebben genomen, want het was een schitterende jubileumeditie maar een zeer zware voor de organisatie. (GST)