Parkiesfestival herleeft in Waregem

Deze zomer kunnen de Waregemnaars opnieuw genieten van acht Parkiesconcerten in het stadspark Baron Casier. De dertigste verjaardag van het gratis festival wordt opgeluisterd door onder meer Gers Pardoel, Sandra Kim en Koen Buyse.

Het jubileum van de Parkiesconcerten volgt op twee door corona getroebleerde edities. Na een jaar van afwezigheid om gekende redenen in 2020 gingen de festivals vorig jaar in beperktere kring in het Waregemse stadspark.

De bezoekers, die tijdens het concert in afzonderlijke bubbels zaten, waren verplicht om zich op voorhand te registreren. Per geregistreerd ticket betaalden muziekliefhebbers 4,5 euro, waarin een eerste drankvoucher 2,7 euro vervat zat. Bovendien waren niet alle in- en uitgangen van het park geopend.

Niets van dat alles tijdens de aankomende editie.

“Zonder maatregelen of beperkingen viert ‘het grootste kleinste festival van België’ deze zomer zijn 30-jarig bestaan”, zegt woordvoerder Kurt Frederickx. “Mensen op een bijzondere plek samenbrengen voor een unieke concertbeleving, dat is waar ook de 31ste editie van de Parkiesconcerten dit jaar opnieuw voor staan. Uitgesteld, maar ongeremd vieren we dit jaar onze 30ste verjaardag.”

Programma

De ’30 Jaar Parkies Band’ van Hervé Martens, zanger Steph Gustav en zangeressen Sofie Verbruggen en Sandrine Van Handenhove opent de Parkies op maandag 4 juli in park Baron Casier. “Het gezelschap, dat ook nog voor één verrassingsgast uit de voorbije drie decennia zorgt, trakteert ons op de grootste hits uit dertig jaar Parkies”, klinkt het.

Op maandag 11 juli, de Vlaamse feestdag, komt Zornik-frontman Koen Buyse langs, gevolgd door Margriet Hermans en haar dochter Celien op 18 juli. “Beide muzikanten waren opvallende artiesten in het voorbije seizoen van het televisieprogramma Liefde voor Muziek”, zegt Frederickx. “Margriet speelt nummers uit haar nieuwste album ‘Spiegelbeeld’, net als haar hits ‘Alle Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk’ en ‘Een Vriend’. Met eigen werk en een bekend repertoire zorgt haar veelzijdige dochter Celien voor de nodige afwisseling en aanvulling.”

Een week later is het de beurt aan ander jong talent. Olivia Trappeniers, die in 2016 nog de muziekwedstrijd MNM Rising Star won en samen met Regi en Jake Reese een zomerhit scoorde, sluit op maandag 25 juli de eerste maand van de Parkies af met haar muzikanten.

Van eigen bodem

Begin augustus volgt er nog meer Nederlandstalige muziek, met op 1 augustus een optreden van acteurs, zanger(e)s én broer en zus Pieter en Tine Embrechts. Nog een week later zakt de sympathieke Nederlander Gers Pardoel dan weer af naar Waregem. Amusement verzekerd met zijn nummers ‘Ik Neem Je Mee’, ‘Bagagedrager’ en ‘Louise’.

Ook op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart (15 augustus) kan je in het stadspark terecht voor gratis muziek. De achtkoppige Belgische tributeband ABBA4U tekent present voor “een nostalgische avond waar niemand kan blijven op stilstaan”, stellen de organisatoren.

Het afsluitende concert op maandag 22 augustus, net voor de Waregem Koerse Feesten van start gaan, wordt verzorgd door Sandra Kim, de bekende landgenote die in 1986 het Eurovisiesongfestival won met ‘J’aime la vie’. “Samen met haar muzikanten trakteert ze Waregem nog één keer op een onvergetelijke concertavond”, besluit Frederickx.

(PN)