Paradijskermis sluit af met petanquetornooi in café Louis

Kermis in het Paradijs? Dat is traditioneel ook het petanquetornooi in café Louis. Ook dit jaar werd hierop geen uitzondering gemaakt en verschenen meer dan 30 spelers aan de start.

Na een weekend lang feesten, complete stoet inclusief, wordt het begin van de week heel wat rustiger ingezet. Op maandagavond wordt kermis in het Paradijs afgesloten met niet alleen een muzikaal samenzijn. Ook het petanquetornooi is een regelrechte incontournable. “En te denken dat het allemaal is begonnen toen, jaren terug, een club uit Moeskroen hier kwam aankloppen”, lacht waardin Sylvie. “Ze hadden geen thuisbasis meer voor hun club en zijn hier beginnen spelen. Van het een kwam het andere en voor we het wisten werd het een traditie op maandag.” Voor alle deelnemers was er eveneens een overheerlijke barbecue voorzien.