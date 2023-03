Paasfoor Kortrijk komt met nieuwigheden: opening op pui van stadhuis, 37 kramen op Nelson Mandelaplein en kortingsactie bij LAGO

De lente brengt naast zon en terras ook de paasfoor met zich mee in Kortrijk. Op donderdag 6 april gaat die van start met een plechtige opening op de pui van het stadhuis om 14.30 uur. Kermisgangers genieten van 132 attracties nog tot en met zondag 23 april verspreid over de verschillende pleinen en markten, dit keer gedeeltelijk op een nieuwe locatie: het Nelson Mandelaplein aan Kortrijk Weide. “Ondanks stijgende prijzen slaan we onze tarieven niet op. We willen dat de kermis voor iedereen toegankelijk blijft”, zegt Heidi Coussens, voorzitter van het foorcomité.

De Paasfoor wordt plechtig geopend op de pui van het stadhuis in Kortrijk. Voor het eerst is dit officiële gedeelte ook toegankelijk voor het brede publiek. Belleman Stephan Vandemaele en de paasfoorprinsjes en -prinsesjes verklaren de kermis om 14.30 uur voor geopend. ’s Avonds om 22 uur volgt dan op de Havenkaai, aan de kant van Kortrijk Weide, een extra feestelijke opening.

Geluidsarm vuurwerk

Met een geluidsarme vuurwerkshow wordt het nieuwe foorplein op het Nelson Mandelaplein ingewijd. “Met dit bestuur loopt de samenwerking heel vlot, het is al anders geweest. We zien de toekomst rooskleurig in”, zegt een enthousiaste Heidi. “We appreciëren dat de volledige foor kan behouden blijven ondanks het wegvallen van sommige locaties. Eens de werken in Kortrijk voltooid zijn, zal dat een heel mooie aaneensluitende kermis worden van de Grote Markt tot aan LAGO. Het wordt een logisch en intuïtief circuit. Ik zie daar een heel mooie toekomst in”, vult forain Vincent Delforge aan. De andere foorpleinen zijn de Grote Markt, de Graanmarkt, het Schouwburgplein, het Casinoplein en het Conservatoriumplein.

Korting voor zwemmers

Met LAGO is gedurende de volledige Paasfoor een actie uitgewerkt. Wie gaat zwemmen in het zwemparadijs bij LAGO zal kunnen genieten van voordelen en kortingen op de attracties op het Nelson Mandelaplein. “Het centrum van Kortrijk wordt dankzij de 132 kramen en de combinatie met het subtropisch zwembad op Kortrijk Weide het grootste pretpark van België. Perfect voor een volledige vakantiedag vertier in onze stad”, zegt schepen Wouter Allijns.

Prikkelarme dag

Kinderen kunnen op woensdag 12 en woensdag 19 april op de kermispleinen hun favoriete tekenfilmfiguren ontmoeten en zich laten schminken door grimeartiesten. Op maandag 17 april is er de prikkelarme dag voor mensen met epilepsie of die hooggevoelig zijn. De foorkramers zetten tussen 15 en 19 uur de muziek stiller en dimmen felle lichten. Op dinsdag 18 april en donderdag 20 april volgen respectievelijk de Dag van de student en Seniorendag. Alle Kortrijkse studenten krijgen dan kortingen en voordelen. Voor de rusthuisbewoners van Groot-Kortrijk zijn er gratis oliebollen. Tot slot is er weer een kortingstarief met de UiTPAS. Er zijn jetons verkrijgbaar aan 1 euro per stuk voor de draaimolens, botsauto’s, achtbanen of doolhoven. Op zondag 23 april, de laatste dag van de Paasfoor, is er traditiegetrouw de Verminderde Prijsdag.