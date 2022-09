Paardenvissers uit Oostduinkerke schenken koning garnalenvangst

Sinds 1967 is de Koninklijke Orde van de Paardevisser onafgebroken uitgenodigd geweest op het paleis in Brussel, dit dus 55 jaar. De koninklijke familie heeft al jarenlang een hechte band met de Koninklijke Orde van de Paardevisser en het ambacht van de paardenvisser. Dinsdag waren ze opnieuw op de afspraak in het paleis.

In 1935 was prinses Josephine Charlotte een graag geziene gaste bij de paardenvissers in Oostduinkerke. Sinds 1967 hadden leden van de orde en de paardenvissers de eer om diverse keren koning Boudewijn, koning Albert en koning Filip te ontmoeten in het paleis.

In 2013 waren, op uitnodiging van de Orde van de Paardevisser, koning Albert en koningin Paola te gast op het strand van Oostduinkerke. Nadien bleek dat dit het laatste officiële bezoek was voordat bekend werd dat koning Albert afstand deed van de troon.

Eerste muntslag

In 2014 was de Orde van de Paardevisser aanwezig samen met koning Filip in de Koninklijke Munt van België om de eerste muntslag bij te wonen van de euromunten met de eerste beeltenis van de nieuwe koning. De uitgifte FDC van 2014 met de eerste munten met de beeltenis van koning Filip stond in het teken van de erkenning door Unesco van het ambacht van de paardenvisser. In het midden tussen de euromunten staat de officiële medaille van de koninklijke Orde van de Paardevisser.

Vers

Daarnaast werd door de Koninklijke Munt van België in 2014 ook een zilveren munt geslagen met de beeltenis van een paardenvisser. Het hoogtepunt van het bestaan van de vereniging vond plaats in 2017 met het bezoek van koning Filip en koningin Mathilde in Oostduinkerke waarbij de Orde van de Paardevisser de uitzonderlijke eer ontving om uit handen van de koning de koninklijke titel te ontvangen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Op deze dag maakte het koninklijke paar kennis met het door Unesco erkend werelderfgoed van de mensheid, het ambacht van de paardenvisser.

Marc Sirjacobs, voorzitter van de orde, mocht dinsdag samen met de paardenvissers de mand met de ‘s ochtends vers gevangen garnalen aan de koning overhandigen.(PG)