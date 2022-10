Paardenkoerse sluitstuk van een fantastisch kermisweekend

De voorbije oktoberkermis in het dorp was zonder meer fantastisch. Iedereen had er de mond van vol hoe onvergetelijk en volks het allemaal is geweest. Een weekend lang was het dorpscentrum, Hoogstraat en Tieltsteenweg de ziel van de oktoberkermis met als sluitstuk de paardenwedrennen op dinsdagnamiddag op een totaal nieuwe locatie in de Tielststeenweg. Wij liepen even langs om de sfeer op te snuiven bij het laatste onderdeel van de oktoberkermis.

Niet alleen kregen de organisatoren van het herfstcriterium voor beroepsrenners schitterend nazomers weer voorgeschoteld, ook de organisatoren van de jaarlijkse paardenwedrennen deelden in schitterende omstandigheden. Medeorganisator van de paardenwedrennen Jan Maes was bijzonder in zijn nopjes met het verloop van ‘Rozebeke Koerse langs de Mandel’.

“We stonden voor een paar serieuze uitdagingen. Vooreerst moesten de wedrennen doorgaan op een totaal nieuwe locatie wat enorm veel logistieke arbeid met zich meebracht. Een tweede groot vraagteken was het aantal deelnemende paarden. Bij onze laatste editie waren we wel verplicht enkele nummers af te schaffen door het gebrek aan deelnemers. Niets van dit alles. Door contact met enkele andere federaties was het probleem van het aantal deelnemers vlug opgelost. In plaats van de acht voorzien koersen konden we er liefst 14 organiseren zodat de honderden toeschouwers waar voor hun geld kregen. Zo kwamen er zelfs deelnemers uit de Limburg. Een tweede pluspunt was het buitengewoon mooi weer. Het was met volle teugen genieten van het geboden spektakel en het buiten zijn.”

Ook voorzitter Luc Vanyzere was in zijn nopjes. “Zoveel deelnemers hadden we nooit verwacht. Boven dien zien we dat de nieuwe locatie uiterst geschikt is zodat we weer goed zitten voor een aantal jaren.”