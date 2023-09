Paardenevent Rozebeke Koerse pronkstuk oktoberkermis: “Njet kwam hard aan”

Al meer dan een eeuw zorgt de Oostrozebeekse Harddraversmaatschappij De Mandel voor een uniek paardenspektakel langs de Mandel, een onmisbaar event tijdens de oktoberkermis. “Vorig jaar hingen de paardenkoersen aan nog aan een zijden draadje, maar op de valreep werd een nieuwe locatie langs de Mandel gevonden”, aldus voorzitter Luc Vanyzere.

“Al sinds 1860 worden er paardenkoersen gehouden op kermisdinsdag. De jongste 65 jaar waren de vlaskouters van de gebroeders Vanyzere de vaste stek voor deze paardenwedrennen van ‘t Klein Spel. Die terreinen waren gelegen langs de Ingelmunstersteenweg achter de gebouwen van Colruyt. Daar was niet alleen ruimte zat voor het uittekenen van een parcours voor de wedrennen maar eveneens voor een bijhorende feestaccommodatie zoals feesttent en champagnetent”, vertelt Luc Vanyzere.

Tijdens de coronaperiode, toen er twee jaar lang geen wedrennen konden plaatsvinden, werden bij de familie Vanyzere de gronden herverdeeld zodat die in het bezit kwamen van nieuwe eigenaars. “Die eigenaars lieten ons weten dat zij niet langer bereid waren die weiden ter beschikking te stellen aan de organisatoren van de jaarlijkse paardenkoers.”

“Meteen werd zelfs de daad bij het woord gevoegd en veranderden de vlasweiden in landbouwgrond waarop nu aardappelen en maïs groeien. Wellicht brengt landbouwgrond meer op dan de verhuur voor een paar dagen voor het paardengebeuren”, gaat Luc Vanyzere verder.

Klap in gezicht

“Het spreekt voor zich dat het njet van de nieuwe eigenaars een serieuze klap in het gezicht was van de organisatoren, neemt Jan Maes over. “Probeer maar eens een terrein te vinden dat in eerste instantie groot genoeg is voor de aanleg van een piste, ruimte biedt aan een feesttent en voldoende parkeeraccommodatie heeft. Gelukkig is dat laatste ten grotendeels opgelost door de nabijheid van de ruime parking aan het gemeentehuis.”

“De verhuizing naar de nieuwe locatie zorgt echter voor veel logistieke problemen. Nu moet alles van nul opgebouwd worden wat een tijdrovende en lastig karwei wordt maar we prijzen ons gelukkig dat de koerse gered is. Alleen moeten we hopen op mooi droog weer want de weiden langs de Tieltsteenweg liggen pal naast de Mandel en aanhoudende regen zou ons lelijk parten kunnen spelen”, besluit Jan Maes.

We herhalen nog eens dat het paardenevenement voortaan plaatsvindt in de Tieltsteenweg pal tegenover de hondenweide en dit op kermisdinsdag 3 oktober vanaf 14 uur.

Op het programma staan grote draf-, pony- en vluchtkoersen. Een gokje wagen behoort tot de mogelijkheden. De laatste reeks staat gepland om 18 uur. Vanzelfsprekend zijn er de traditionele bier- en eettentjes en er is ook een champagnebar voor wie het een centje mag kosten. Kortom de jaarlijks paardenkoers is de ideale gelegenheid om je sociaal netwerk bij te spijkeren, eventueel zaken te doen maar bovenal te genieten van een heerlijke sportieve namiddag.